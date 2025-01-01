В муниципалитете Прикамья выплату участникам СВО решили поднять в полтора раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чайковская городская дума 25 июня приняла решение о повышении единовременной выплаты контрактникам, участвующим в специальной военной операции, на 50 тыс. руб. Теперь сумма выплаты составит 150 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Кроме того, народные избранники отменили условие, согласно которому выплата предоставлялась исключительно жителям округа. Теперь любой гражданин Российской Федерации, направленный Чайковским военным комиссариатом для заключения контракта, имеет право на получение данной выплаты из местного бюджета.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на пленарном заседании Пермской городской думы глава краевой столицы Эдуард Соснин отчитался перед депутатами о финансовой поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в 2024 году. По его словам, за этот период единовременную выплату получили более 2 тыс. контрактников.

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