Более 2 тысяч ушедших на СВО пермских контрактников получили выплаты Участникам спецоперации предоставили также 16 земельных участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы глава краевой столицы Эдуард Соснин отчитался перед депутатами о деятельности мэрии за 2024 год.

По словам градоначальника, приоритетом городской власти является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, а основной финансовой поддержкой послужила единовременная денежная выплата.

«В 2024 году выплату получили более 2 тыс. человек. Предоставлено 16 земельных участков, реализуются дополнительные меры поддержки», — сообщил депутатам Соснин.

Мэр Перми отметил, что в общественных центрах открыты пункты сбора гуманитарной помощи, работают волонтёры. Он поблагодарил всех активных пермяков, которые поддерживают участников СВО.

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