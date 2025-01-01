Более 2 тысяч ушедших на СВО пермских контрактников получили выплаты
Участникам спецоперации предоставили также 16 земельных участков
На пленарном заседании Пермской городской думы глава краевой столицы Эдуард Соснин отчитался перед депутатами о деятельности мэрии за 2024 год.
По словам градоначальника, приоритетом городской власти является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, а основной финансовой поддержкой послужила единовременная денежная выплата.
«В 2024 году выплату получили более 2 тыс. человек. Предоставлено 16 земельных участков, реализуются дополнительные меры поддержки», — сообщил депутатам Соснин.
Мэр Перми отметил, что в общественных центрах открыты пункты сбора гуманитарной помощи, работают волонтёры. Он поблагодарил всех активных пермяков, которые поддерживают участников СВО.
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