Строительство нового онкоцентра в Перми может подорожать на 1,7 млрд рублей Учреждение должно принять первых пациентов в 2027 году

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/9729

Возведение нового онкологического центра в Перми может обойтись дороже на 1,71 млрд руб. Об этом говорится в проекте поправок в региональный бюджет на 2025-2027 годы. Документ внесён на рассмотрение краевого заксобрания. По данным на текущий год, общая стоимость проекта оценивается в 21 млрд руб.

В 2025 году на возведение онкоцентра предполагается выделить дополнительно 300 млн руб., а в 2026 году – 1,41 млрд руб.

Вместе с тем краевой бюджет сократит финансирование на выплату финального капитального гранта и инвестиционного платежа. Так, в 2026 году снижение составит 1,02 млрд руб., а в 2027 году – 103,6 млн руб.

Строительство онкоцентра было начато в конце 2023 года. На территории площадью около 70 тыс. кв. м разместятся поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену, 14 операционных и 32 реанимационные койки, три корпуса стационара на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 специализированными койками, современным оборудованием для лучевой терапии и диагностики, а также пансионат на 120 мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2026 года, после чего начнется процесс лицензирования медицинского учреждения. Ожидается, что в первом квартале 2027 года центр примет первых пациентов.

