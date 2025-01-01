Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший директор Пермского музея современного искусства подала иск с требованием изменить формулировку её увольнения Краевой суд опубликовал определение апелляционной инстанции по делу о конфликте интересов в музее ПЕРММ Поделиться Твитнуть

Наиля Аллахвердиева

Олег Веглин

На сайте Пермского краевого суда 17 сентября было опубликовано определение апелляционной инстанции по поводу решения Ленинского районного суда по иску прокурора Перми о признании недействительными сделок между музеем PERMM и куратором Арсением Сергеевым.

Дело рассматривалось 28 августа.

Кейс «прокуратура против музея ПЕРММ, Наили Аллахвердиевой и Арсения Сергеева» начался в ноябре 2024 года. Прокуратура усмотрела «конфликт интересов» в том, что Пермский музей современного искусства заключил с Сергеевым два контракта, согласно которым он выступил куратором выставки из коллекции музея «И да и нет», которую надо было срочно подготовить к открытию музея в новом здании в октябре 2023 года. Наиля Аллахвердиева подписала эти контракты, будучи директором ПЕРММ. У них с Сергеевым есть общие дети, один из которых на тот момент не достиг совершеннолетия.

Во время разбирательства выяснилось, что Наиля Аллахвердиева предупредила о возможном конфликте интересов учредителя — министерство культуры Пермского края, и в дальнейшем выполнила все требования министерства, чтобы избежать этого конфликта. Тем не менее, прокуратура настаивала на признании договоров недействительными и на возврате в бюджет гонорара, полученного Сергеевым за эту работу. Ленинский районный суд в мае 2025 года требование прокуратуры поддержал.

Ранее, в декабре 2024 года, Наиля Аллахвердиева по собственному желанию оставила должность директора музея, однако после победы в суде прокуратура выступила с другим иском — об изменении формулировки увольнения, требуя, чтобы краевой минкульт уволил её «в связи с утратой доверия». В мае нынешнего года этот иск тоже был удовлетворён.

Представители Наили Аллахвердиевой и Арсения Сергеева направили апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, который 28 августа вынес решение в пользу музея ПЕРММ.

В определении, опубликованном на сайте суда, говорится об отмене прежнего решения. Краевой суд не усмотрел в действиях директора музея и куратора выставки конфликта интересов и нарушения законодательства, поскольку в родстве они не состояли, кроме того, норма о конфликте интересов не распространяются на закупки у единственного поставщика.

Суд также указал на добросовестность действий руководства музея, вовремя поставившего в известность о ситуации учредителя и выполнившего все требования министерства.

В настоящее время, как следует из документации суда, ожидает рассмотрения апелляционная жалоба Наили Аллахвердиевой на решение того же районного суда об изменении формулировки её увольнения. Дата рассмотрения пока не назначена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.