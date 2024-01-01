Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Началось рассмотрение иска прокуратуры к Музею современного искусства PERMM В минкульте Пермского края прокомментировали конфликт интересов Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

В Ленинском районном суде Перми 28 ноября началось рассмотрение иска прокуратуры Перми к Музею современного искусства PERMM.

Как уже сообщалось, прокуратура Перми обнаружила конфликт интересов в действиях руководства музея: по информации надзорного ведомства, музей заключил ряд контрактов с лицом, имеющим близкие связи с его директором. Прокурор города подал в суд иск о признании этих сделок недействительными и о возврате в бюджет более 300 тыс. руб., выплаченных по ним.

На судебном заседании выяснилось, что речь идёт о кураторской работе Арсения Сергеева, готовившего экспозицию «И да, и нет» (16 +) — первую в серии выставок из собственных фондов музея, которые позиционируются в качестве постоянной экспозиции в новом здании музея на ул. Крисанова, 4. Арсений Сергеев является бывшим супругом директора музея Наили Аллахвердиевой, у них двое общих детей.

Во время судебного заседания юрист музея PERMM сообщил, что все процедуры, предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов, музеем были соблюдены. Директор музея Наиля Аллахвердиева направила соответствующее уведомление учредителю — в Министерство культуры Пермского края, и никаких запретов на заключение договоров министерство в адрес музея не выдало. Ситуация была рассмотрена в Департаменте по профилактике коррупции администрации губернатора, которая для устранения возникающего конфликта интересов предписала осуществить приёмку работы Арсения Сергеева специально созданной комиссией, что и было сделано.

Следующее заседание по делу назначено на 21 января, на него приглашены представители минкульта.

По просьбе «Нового компаньона» пресс-служба краевого минкульта прокомментировала возникшую ситуацию.

В комментарии говорится:

«В адрес министерства культуры Пермского края поступило представление прокуратуры Перми по итогам проверки Музея современного искусства PERMM. Ведомство усмотрело нарушения при подготовке одного из выставочных проектов в 2023 году, потенциально связанное с конфликтом интересов. Изучив содержательную часть иска, есть основания полагать, что обстоятельства дела сформулированы некорректно. Возражения по существу озвучены учреждением в ходе судебного разбирательства».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.