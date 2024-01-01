В Перми прокуратура выявила конфликт интересов в действиях руководства музея PERMM Дело рассмотрят в Ленинском районном суде Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Прокуратура обнаружила конфликта интересов в действиях руководства музея современного искусства PERMM.

По информации, предоставленной пресс-службой надзорного ведомства, прокуратурой Перми установлено, что музей заключил ряд контрактов с лицом, имеющим близкие связи с его директором.

Выявив конфликт интересов в этой ситуации, министерство культуры региона отказалось согласовать указанные соглашения.

По итогам проверки прокурор города подал в суд иск о признании этих сделок недействительными и о возврате в бюджет более 300 тыс. руб., выплаченных по ним.

Иск прокурора в настоящее время рассматривается в Ленинском районном суде Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал, что суд взыскал с музея PERMM более 5 млн руб. в пользу основателя «Сатурн-Р». Деньги будут выплачены бизнесмену за износ здания по б. Гагарина, 24, которое учреждение ранее арендовало. Изначально размер иска составлял 16,8 млн руб.

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