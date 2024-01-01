Алёна Бронникова Суд взыскал с музея PERMM более 5 млн рублей в пользу основателя «Сатурн-Р» Изначально взыскиваемая сумма составляла почти 17 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования основателя «Сатурн-Р» Александра Репина о взыскании убытков с музея современного искусства PERMM. Резолютивная часть решения суда по итогам заседания 23 октября была опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Взыскать с ГКБУ «Музей современного искусства «Пермм» в пользу ИП Репина Александра Анатольевича убытки в размере 5,3 млн руб., расходы на проведение досудебной экспертизы в размере 120 тыс. руб., расходы на оплату судебной экспертизы в размере 125 тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 тыс. руб.», — сообщается в документе.

Согласно документу, музей выплатит бизнесмену 5,4 млн руб. за износ здания по б. Гагарина, 24, которое учреждение ранее арендовало. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края 23 октября, сообщается в картотеке суда. Изначально размер иска составлял 16,8 млн руб.

Напомним, с 2013 года музей PERMM арендовал площади в здании по б. Гагарина, 24, которое принадлежит холдингу «Сатурн-Р». В сентябре 2023 года договор аренды был расторгнут в связи с переездом музея в здание автосалона «Телта-МБ» (ул. Крисанова, 4). Александр Репин в 2024 году обратился в суд с требованием взыскать с музея 16,8 млн руб. для приведения помещений, которые, по мнению истца, были существенно изменены арендатором за время пользования и возвращены с дефектами, в первоначальное состояние.

В июле производство по делу было приостановлено. Суд назначил экспертизу, чтобы определить стоимость работ и материалов, необходимых для приведения помещений в состояние, предшествовавшее перезаключению договора аренды в 2021 году.

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