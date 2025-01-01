В Перми суд изменил основание увольнения экс-директора музея PERMM По требованию прокуратуры Наилю Аллахвердиеву уволили в связи с утратой доверия Поделиться Твитнуть

фото: Евгений Иванов

Ленинский районный суд Перми 19 мая удовлетворил иск прокурора краевой столицы об изменении основания увольнения бывшего руководителя музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. По решению суда формулировка увольнения «по собственному желанию» была изменена на «утрату доверия». Такое решение вынесла судья Ленинского районного суда Ирина Рожкова.

Как рассказали в прокуратуре, во время проверки «был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при заключении двух контрактов».

Напомним, в конце прошлого года в Ленинском районном суде Перми начали рассматривать иски прокуратуры к музею PERMM. Речь идёт о договорах, которые учреждение заключило с куратором выставок Арсением Сергеевым. Представители надзорного органа усмотрели «конфликт интересов», обосновывая это тем, что у экс-директора музея Наили Аллахвердиевой и Сергеева есть общие дети. Представители краевого минкульта и самого музея, а также Наили Аллахвердиевой и Арсения Сергеева приводили аргументы о соблюдении всех процедур.

Однако в итоге суд признал незаконными договоры музея с Сергеевым и обязал его выплатить более 300 тыс. руб.

После состоявшегося сегодня решения суда в прокуратуре заявили, что бывший руководитель будет включён в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.