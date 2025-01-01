Суд в Перми признал незаконными договоры музея PERMM с куратором выставок Арсением Сергеевым Он должен вернуть более 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

В Ленинском районном суде Перми вынесено решение по иску прокуратуры Перми к Музею современного искусства PERMM, который заключил контракты с куратором выставки «И да и нет» Арсением Сергеевым.

Как пишет Properm.ru, теперь Сергеев должен вернуть 318 тыс. руб., которые получил за контракты, так как суд признал сделки ничтожными. Такое решение вынесла судья Татьяна Сероваева, несмотря на то, что представители краевого минкульта и самого музея, а также Наили Аллахвердиевой и Арсения Сергеева приводили аргументы о соблюдении всех процедур.

Арсений Сергеев был автором концепции и архитектурного решения выставки «И да и нет», которая подготовилась к открытию нового здания музея осенью 2023 года. Тогда директором музея была Наиля Аллахвердиева.

Напомним, иск прокуратуры в суде начали рассматривать ещё в конце прошлого года. Представители надзорного органа усмотрели в заключённых договорах «конфликт интересов», обосновывая это тем, что у экс-директора музея Наили Аллахвердиевой и Сергеева есть общие дети.

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