Решение по музею PERMM могут вынести 13 мая Прокуратура настаивает на «конфликте интересов» в договорах с куратором Арсением Сергеевым Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми 23 апреля продолжилось рассмотрение дела по первому иску прокуратуры, который ведомство подало в отношении Музея современного искусства PERMM. Прокуратура настаивает на незаконности заключения контрактов учреждения с куратором выставок Арсением Сергеевым.

Как сообщил источник «Нового компаньона», в ходе заседания речь шла о документах, которые музей использует для определения цены работы кураторов, готовящих выставки. Судья попросила подготовить необходимые документы, чтобы уже 13 мая вынести решение.

Напомним, рассмотрение иска прокуратуры в суде идёт с конца прошлого года. Представители надзорного органа усмотрели в заключённых договорах «конфликт интересов», обосновывая это тем, что у экс-директора музея Наили Аллахвердиевой и Сергеева есть общие дети.

Ответчиком по делу выступают Музей современного искусства PERMM и Арсений Сергеев, а в качестве третьих лиц — Наиля Аллахвердиева и министерство культуры Пермского края. На предыдущем заседании судья Татьяна Сероваева истребовала банковские выписки.

Отметим, в Ленинском районном суде также рассматривается второй иск прокуратуры. Он обращён уже конкретно к экс-руководителю Музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Прокуратура требует изменить основания увольнения руководителя учреждения культуры, настаивая на формулировке «в связи с утратой доверия».

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года Наиля Аллахвердиева написала заявление об увольнении с должности директора музея по собственному желанию. Однако позже прокуратура подала гражданский иск к краевому минкульту и экс-директору музея. Ведомство потребовало изменить основание её увольнения, а также внести её имя в соответствующий реестр. Поводом стали несколько договоров, заключённых музеем с лицом, которое, по мнению прокуратуры, находилось в близких отношениях с руководителем учреждения. Речь идёт о договорах с куратором и художником Арсением Сергеевым.

Наиля Аллахвердиева выразила категорическое несогласие с позицией надзорного органа. Она настаивает на том, что не нарушала требований законодательства, а действия прокуратуры считает избыточными.

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