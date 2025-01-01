Экс-директор музея PERMM прокомментировала судебный процесс по делу о конфликте интересов Наиля Аллахвердиева считает, что действия прокураты избыточны Поделиться Твитнуть

автор фото: Алиса Калипсо

Бывший руководитель Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева высказала свою позицию по поводу судебного процесса в Ленинском районном суде Перми, который начался 13 марта по иску прокуратуры. Ещё в прошлом году директор музея уведомила учредителя о конфликте интересов, а через полгода прокуратура инициировала иск, посчитав это нарушением антикоррупционного законодательства. Теперь дело рассматривается в суде, и прокуратура настаивает на изменении формулировки увольнения экс-руководителя учреждения культуры.

В беседе с «Новым компаньоном» Наиля Аллахвердиева сообщила, что считает действия прокуратуры избыточными. Она уведомила учредителя о возможном конфликте интересов и выполнила все его рекомендации. Закон не запрещает сделки с заинтересованностью, и пройденная процедура была достаточной. Вопросов к качеству, срокам, объёмам и стоимости работ у учредителя и прокуратуры нет, отметила экс-руководитель.

«Что касается требования уволить меня за утрату доверия, то эта норма касается государственных служащих и не касается директоров государственных учреждений. В связи с этим требование моего увольнения в ситуации, когда я уже уволилась, это какая-то чрезмерная кровожадность», — прокомментировала Наиля Аллахвердиева.

По её словам, из всей этой истории, которая длится уже несколько месяцев, возможна какая-то польза в качестве кейса, который будет полезен директорам учреждений, в том числе и министерствам культуры, комитетам по антикоррупционному законодательству, так как «у закона очень высокая степень неопределенности: нет чётких и понятных регламентов».

«Получается, что учреждению проще вообще не входить в эти воды, хотя закон не запрещает сделки с заинтересованностью. Но дело в том, что конкретно я проходила эту историю впервые в своей профессиональной биографии. В Музее современного искусства PERMM тоже не было никакого опыта, связанного с прохождением данного регламента, не на что было опираться. Поэтому, мне кажется, может быть, в рамках этого процесса произойдёт какая-то кристаллизация всех алгоритмов действий, которые потом может использовать любой руководитель в своей деятельности, а эта судебная практика поможет использовать кейсы, похожие на мой. Чтобы их приняли к изучению и они имели бы какой-то поддерживающий эффект», — пояснила экс-руководитель музея.

Напомним, в декабре 2024 года Наиля Аллахвердиева написала заявление об увольнении с должности директора музея по собственному желанию. Позже прокуратура подала гражданский иск к краевому минкульту и экс-директору музея. Ведомство потребовало изменить основание её увольнения, а также внести её имя в соответствующий реестр. Поводом стали несколько договоров, заключённых музеем с лицом, которое, по мнению прокуратуры, находилось в близких отношениях с руководителем учреждения. Речь идёт о договорах с куратором и художником Арсением Сергеевым (партнёр Аллахвердиевой).

Наиля Аллахвердиева выразила категорическое несогласие с позицией надзорного органа. Она настаивает на том, что не нарушала требований законодательства.

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