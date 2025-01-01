Прокуратура хочет добиться увольнения экс-директора музея PERMM из-за утраты доверия Наиля Аллахвердиева ушла с должности по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Наиля Аллахвердиева

Олег Веглин

Прокуратура Пермского края подала гражданский иск к министерству культуры региона и экс-директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Согласно данным судебной картотеки, иск был зарегистрирован в Ленинском районном суде 28 декабря. Дело будет рассматривать судья Ирина Рожкова, однако дата первого заседания пока не определена. Суть спора связана с трудовыми отношениями. В качестве третьих лиц к процессу привлечены музей и администрация губернатора.

По данным Properm.ru, прокуратура требует увольнения Аллахвердиевой с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внесения ее имени в соответствующий реестр. Получить официальные комментарии от ведомств пока не удалось из-за выходных.

Ранее прокуратура уже обращалась в суд с иском к PERMM из-за выявленного конфликта интересов. Поводом стали два контракта, заключенные музеем с Арсением Сергеевым, бывшим мужем Аллахвердиевой. Прокуратура настаивает на признании незаконными трёх договоров ГПХ на сумму 300 тыс. рублей, подписанных в августе—сентябре прошлого года.

В музее утверждают, что Сергеев был привлечён для создания экспозиции в новом здании на ул. Окулова в сжатые сроки, так как других специалистов для этой задачи найти не удалось. Контракты были отправлены на согласование в минкульт, где выявили недочеты, после чего документы доработали. В PERMM считают, что все процедуры были соблюдены.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Наиля Аллахвердиева уволилась с поста директора музея PERMM по собственному желанию в декабре прошлого года. И. о. руководителя музея стал заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов. В конце декабря губернатор Прикамья пообещал найти музею PERMM «авторитетного руководителя».

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