Руководителем музея PERMM официально стал Станислав Павлов Он исполняет обязанности директора с 19 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Исполняющим обязанности руководителя ГКБУК «Музей современного искусства "Пермм» с 19 декабря стал Станислав Павлов. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Напомним, директор музея Наиля Аллахвердиева покинула пост 6 декабря по собственному желанию, мотивируя поступок тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.

В министерстве культуры сообщили, что исполнять обязанности директора музея временно будет Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. В будущем министерство планирует найти на должность директора опытного специалиста в сфере современного искусства и музейной деятельности.

Наиля Аллахвердиева возглавила музей PERMM в 2012 году после увольнения основателя музея Марата Гельмана (объявлен иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов) — сначала в статусе арт-директора, а в 2019 году стала директором.

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