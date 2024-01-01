Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музее PERMM меняется директор Наиля Аллахвердиева покидает пост по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост. Завтра её последний рабочий день в нынешней должности. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

По информации издания, Наиля Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию, мотивируя поступок тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.

В министерстве культуры сообщили, что исполнять обязанности директора музея временно будет Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. Министерство планирует найти на должность директора опытного специалиста в сфере современного искусства и музейной деятельности.

Наиля Аллахвердиева возглавила музей PERMM в 2012 году после увольнения основателя музея Марата Гельмана* (объявлен иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов). За время её работы музей неоднократно получал высшие премии и почётные звания в своей сфере деятельности: в частности, становился лауреатом премии имени Сергея Курёхина в 2013 и 2022 годах, а в 2023 году был признан «Музеем года» дважды: по версии Фонда Cosmoscow и по версии издания The Art Newspaper Russia.

Наиля Аллахвердиева – один из самых востребованных кураторов современного искусства в России и признанный специалист в области паблик-арта. В 2023 году она курировала два больших проекта вне Перми: международный фестиваль современного искусства «Аланика» в Северной Осетии и фестиваль паблик-арта «Чё» в Екатеринбурге.

В то же время в Перми у музея PERMM и его директора на протяжении последнего года сложно складывались взаимоотношения с правоохранительными органами. Так, совсем недавно, в ноябре, в музее прошёл обыск по делу Марата Гельмана*, а против самой Наили Аллахвердиевой прокуратура Перми выдвинула обвинение, связанное со сделкой, совершённой с конфликтом интересов.

Увольнение Наили Аллахвердиевой стало неожиданностью для сотрудников PERMM. В момент публикации о нём не знала даже пресс-служба музея.

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