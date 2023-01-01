Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM стал «Музеем года» по версии Фонда Cosmoscow Коллекция музея пополнится экспонатами на 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

В Москве 20 апреля состоялась пресс-конференция Фонда Cosmoscow, на которой были объявлены победители конкурса фонда в номинациях «Музей года», «Художник года» и «Институция года». В персональной номинации победил Артём Филатов, в номинации «Институция года» — уфимский музей ZAMAN, а «Музеем года» был назван Музей современного искусства PERMM.

По словам руководителя пермского музея Наили Аллахвердиевой, это почётное звание несёт с собой немало практической пользы. Так, PERMM получит свой стенд на Международной московской ярмарке современного искусства, которая состоится в сентябре, и там же сможет приобрести произведения для своей коллекции на средства благотворительной стипендии Фонда Cosmoscow, размер которой составляет 1 млн руб. Экспонаты в коллекцию приобретаются по согласованию с экспертами фонда. Кроме того, фонд предлагает победителю конкурса большую российскую пиар-поддержку.

Ярмарка современного искусства Фонда Cosmoscow пройдёт в те же числа, что и открытие новой экспозиции PERMM в бывшем автосалоне «Телта МБ» — в середине сентября, поэтому руководство PERMM планирует устраивать телемосты, чтобы оба события наблюдали и в Перми, и в Москве.

Фонд Cosmoscow был основан в 2017 году, став логичным продолжением некоммерческой деятельности Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Главной целью Фонда является системная поддержка современного искусства, содействие молодым художникам и развитие меценатства в России. Фонд работает в трёх направлениях: поддержка свободного творчества художников, содействие образованию в сфере современного искусства и пополнение музейных коллекций. Основа программы — пополнение музейных коллекций: Фонд Cosmoscow приобретает работы современных российских художников и передаёт их в дар «Музею года». Кроме того, номинированный музей традиционно получает возможность представить специальный проект на ярмарке.

В разные годы в номинации «Музей года» победителями конкурса становились Третьяковская галерея, «Гараж», ММОМА, ГМИИ им. Пушкина, а в прошлом году — Государственный Эрмитаж.

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