Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «На этой улице будет праздник» Музей PERMM разместится в бывшем автосалоне Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM уже в нынешнем году переедет в здание по адресу ул. Крисанова, 4, где ранее находился автосалон компании «Телта МБ». Эту новость «Новому компаньону» сообщили в Министерстве культуры Пермского края.

Константин Долгановский

Как сообщили в краевом минкульте, новое помещение соответствует музейным надобностям гораздо лучше, чем нынешнее, на бульваре Гагарина, 24. В нём существенно большие площади — 7200 кв. м против нынешних 3900 кв. м; это позволит разместить в одном здании экспозицию и хранилище, тогда как сегодня музей арендует для хранения коллекции дополнительные склады. По нашей информации, фонды разместятся в подвальных помещениях.

Просторные залы и высокие потолки бывшего автосалона позволят размещать в экспозиции масштабные объекты, которые нередко создают современные художники; а большие площади позволят впервые в истории музея создать постоянную экспозицию. Планируется три выставочных пространства: зал площадью 950 кв. м с высотой потолков 4,5 м, так называемый «Белый зал» площадью 600 кв. м и высотой потолков 9 м и большой зал площадью 1600 кв. м и высотой потолков 4 м.

В новом здании фондохранение планируется сделать частично открытым, доступным для посещений. Кроме того, проект должен предусмотреть размещение сервисов для посетителей — кафе, сувенирного магазина, зоны отдыха и т. п.

Немаловажно и то, что здание на ул. Крисанова, 4 находится ближе к центру города, в пешеходной доступности от эспланады.

По словам представителя минкульта, поиск нового помещения для музея идёт уже два года, и нынешний вариант — оптимальный.

В настоящее время музей PERMM арендует здание на бульваре Гагарина, 24 у компании «Сатурн-Р», договор заключён до 2025 года включительно, арендная плата за 2024 год должна была составить 18 141 800 руб. с учётом оплаты электроэнергии. Ранее музей неоднократно сталкивался с намерением компании-арендодателя в одностороннем порядке повысить аренду.

Здание «Телты МБ» музей тоже будет арендовать, но размеры арендной платы пока неизвестны.

Работа над созданием концепции нового музейного пространства начнётся уже в апреле. Завершить переезд планируется осенью — это событие, как и многие другие, приурочено к 300-летию Перми.

Новость о скором переезде музея вызвала разноречивые мнения у заинтересованной публики. Большинство музейщиков и галеристов оценивают событие положительно, но есть и скептические высказывания.

Вадим Зубков, куратор галереи частных коллекций «Уникум»:

— Допускаю, что это будет даже очень ничего… Я не был в этом автосалоне и не знаю, насколько там условия подходят для музейной деятельности. Несколько настораживает обилие стекла в архитектуре: стекло и дневной свет, как известно, не лучшие друзья музейных экспонатов. Это меня беспокоит. Но по кубатуре, по расположению, по высоте потолков — это лучше, чем прежнее помещение. Выставочное пространство однозначно выигрывает, выигрывает ли фондохранение, мне непонятно.

Ольга Старцева, заместитель директора Пермской художественной галереи по научной деятельности:

— Для нас это не является какой-то новостью, потому что ситуация с музеем PERMM давно находится в подвешенном состоянии, и это решение буквально витало в воздухе.

С одной стороны, очень неплохо, что музей получит большое помещение. Но, с другой стороны, мы опять сталкиваемся с вынужденной сменой музейной концепции. На бульваре Гагарина, где музей современного искусства сейчас находится, вокруг него — окультуренная, охваченная музейной деятельностью территория, там парк интересный с арт-объектами, который сразу проясняет место, в котором ты находишься. Там рядом замечательная тропа к Егошихе, в создании которой PERMM тоже принимал участие, и это позицио­нирует отношение музея к окружающему миру вообще. Он очень объёмно себя проявляет в этой территории: работает с местным сообществом, с волонтёрами и прочее.

На новом месте окружение очень индустриальное, урбанистическое, нет какой-то территории, где музей мог бы развернуть деятельность, поддерживать свой имидж активного участника социальной жизни, проводить интересные проекты на внешних площадках. Но это — на первый взгляд, возможно, найдутся какие-то новые нетривиальные решения. Плюсом кажется то, что напротив находится здание, где расположено наше фондохранилище. Галерея и PERMM будут по соседству.

Представители бизнеса и специалисты по недвижимости оценивают переезд музея даже с большим энтузиазмом, чем кураторы и галеристы.

Елена Денисова, генеральный директор управляющей компании «Труменс-групп»:

— Это замечательное решение, очень хорошее место для музея современного искусства: здание в центре города, с хорошей отделкой, с новыми инженерными сетями и коммуникациями. Это был сертифицированный автосалон, поэтому все строительные и отделочные материалы и инженерные системы очень качественные.

Здесь удобная парковка, хорошая транспортная доступность. Далековато от общественного транспорта, но эта территория стремительно развивается, и с точки зрения перспективы — на этой улице будет праздник! На ней планируется и развивается много проектов, в частности, недалеко намечено строительство нового моста через Каму, наверняка где-то поблизости будет и новая остановка общественного транспорта.

Насколько я знаю, договор аренды долгосрочный, и это даёт музею возможности для планирования, расширения деятельности.

С точки зрения бизнес-подходов приспособление уже построенного качественного здания — это лучше, чем новое строительство. Этот вариант проще, он не требует от бюджета серьёзных единовременных вложений, и музей получает в своё распоряжение хорошо построенный объект, что в случае бюджетного строительства вовсе не гарантировано.

Олег Ощепков, предприниматель, бывший министр культуры Пермского края:

— Мне это помещение однозначно очень нравится. Я бывал в этом автосалоне, он сделан по очень высоким современным технологическим стандартам, его принимала одна из самых уважаемых и высокотехнологичных компаний мира — Mercedes. Он сделан как очень крутой европейский офис, это большой плюс. Второй плюс — большие пространства, возможность экспонирования гигантских работ. Это как Музей Гуггенхайма, где был сделан атриум, специально чтобы показывать современные формы до 12 м высотой.

С точки зрения локации мне это место тоже нравится больше. Да, оно как будто немножко на отшибе и вокруг дома, а не свободные пространства, но всё-таки это очень близко к центру, удобно для подъезда и парковки и в пешеходной доступности для значительного людского массива. Новые возможности этого помещения дадут импульс к тому, чтобы этот музей стал любимым для большего числа пермяков, а этот микрорайон получит новую точку активности. Он вроде бы не очень этого ждёт, но он просто ещё не догадывается о своём счастье.

…И всё же для музея было бы спокойнее, если бы он располагался не в арендованном частном, а в государственном здании. Об этом говорят многие наши собеседники.

Вадим Зубков:

— Всё равно это латание дыр, это несерьёзный подход. Любой музей требует своего здания. Даже если ему отдают этот автоцентр, то нужно создать комиссию и приспособить это здание для музея. Так как это аренда, то ничего радикального там сделать невозможно. Получается «я его слепила из того, что было». Ведь был же план перемещения музея на территорию «Завода Шпагина»! Почему опять решили обойтись временным помещением?

Дополнительный источник тревоги — то, что решение о переезде музея именно в это здание продиктовано заботой не столько о музее, сколько о бизнесе, который испытывает трудности, связанные с отсутствием товара: автомобили марки Mercedes в Россию сейчас не поставляются. Автосалон вынужденно прекратил работу, поэтому его можно арендовать, очевидно, на довольно мягких условиях, но что будет, если Mercedes вернётся? Наблюдатели сравнивают ситуацию с историей с кинотеатром «Кристалл»: в отсутствие легального проката голливудских блокбастеров кинотеатр стал приносить убытки, и в нём планируется разместить краевой Дворец молодёжи.

Олег Ощепков:

— Не очень понятно, что будет с этим помещением в долгосрочной перспективе. Посмотрим, как будет развиваться проект «Завода Шпагина»; мне кажется, что было бы очень хорошо среди того большого количества помещений, которые расположены на территории завода, найти что-то для музея, чтобы «Завод Шпагина» всё-таки превратился в большой культурный кластер.

Представители музея PERMM отказываются от комментариев. Презентация проекта новой экспозиции намечена на 15 марта, тогда и выяснятся все подробности.

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