В Музее современного искусства Перми проходят обыски по делу галериста Гельмана Ранее обыски прошли дома у директора музея Поделиться Твитнуть

фото: РЕН ТВ

В Перми в Музее современного искусства PERMM проходят обыски в рамках возбуждённого уголовного дела на галериста Марата Гельмана, который был признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Получить оперативно комментарии в музее и минкульте «Новому компаньону» не удалось. На звонки никто не ответил.

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски в квартире Наили Аллахвердиевой, директора музея, и её бизнес-партнёров.

Марат Гельман находится в розыске по уголовному делу. С 2014 года он проживает в Черногории, где основал арт-резиденцию.

Напомним, 30 декабря 2021 года Министерство юстиции России официально признало Гельмана иноагентом и внесло его в реестр СМИ, действующих в этом статусе. После этого суд признал его виновным в несоблюдении правил работы иноагентов, так как он публиковал сообщения в мессенджере без необходимой отметки.

Неделю назад, 14 ноября, Гельман был внесён в список террористов и экстремистов.

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