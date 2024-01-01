Алёна Бронникова Идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана внесли в список террористов и экстремистов В 2021 году он был признан иноагентом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росфинмониторинг внёс галериста, главного идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана* в перечень террористов и экстремистов в РФ. На данные ведомства обратило внимание ТАСС.

Ранее агентство сообщало, что в третьем квартале 2023 года Гельман* отказался сообщать минюсту РФ об источниках иностранного финансирования вопреки закону об иноагентах. За это в октябре текущего года Хамовнический суд Москвы наложил на него штраф, не превышающий 50 тыс. руб. Кроме того, Таганский суд в августе оштрафовал галериста на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

Марат Гельман* — основатель и бывший директор музея современного искусства PERMM, идеолог и технолог пермской культурной революции в Пермском крае в 2008-2011 годах.

В конце 2021 года минюст России внёс его в реестр СМИ-иностранных агентов, а в декабре 2022 года МВД РФ объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению.

*Марат Гельман признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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