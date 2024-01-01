Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Пермский музей современного искусства стал «Музеем года»

Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лауреатов XII ежегодной премии

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Музей современного искусства

фото: тг-канал Пермь 300

В Москве, в театре им. Пушкина 13 марта состоялась церемония вручения премии газеты The Art Newspaper Russia за 2023 год. Ежегодня премия присуждается в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад»

Главным музеем ушедшего года был признан Музей современного искусства PERMM. Сайт премии так комментирует это награждение: «Музей переехал в новое здание, открывающее большие возможности для реализации музейных проектов». На церемонии отметили энергичность, стойкость и умение быть в диалоге с публикой и городом, проявленные музеем.

В лонг-листе этой номинации значилось семь институций, в шорт-лист вышли три музея. На финише PERMM обошёл конкурентов из Москвы: Всероссийский музей декоративного искусства и Центр «Зотов».

В номинации «Выставка года» победил проект Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург) «Первая позиция. Русский балет». Звания книги года удостоился сборник «Художники русской эмиграции в Америке» (издательство «Искусство – XXI век», 2023). Премию в номинации «Реставрация года» получил Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Награду за личный вклад вручили Софье и Роману Троценко, основателям Центра современного искусства «Винзавод».

В тот самый день, когда состоялась церемония награждения премией, у директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой прошёл обыск, который СМИ связывают с уголовным делом о госизмене, возбуждённым в отношении продюсера арт-проекта Pussy Riot Петра Верзилова (иностранный агент). 

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