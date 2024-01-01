Сотрудники ФСБ провели в Перми обыск у директора музея современного искусства Обыск также прошёл у пермской студентки Поделиться Твитнуть

Наиля Аллахвердиева

Никита Чунтомов

Сотрудники ФСБ 12 марта провели обыски у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Связаться с Наилей Аллахвердиевой не удалось. Её телефон отключён.

Ранее СМИ распространили информацию, что во вторник обыски прошли у художников и акционистов в Москве, Петербурге, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Перми и других городах. Их связывают с уголовным делом о госизмене, возбуждённым в отношении продюсера арт-проекта Pussy Riot Петра Верзилова (иностранный агент). Как пишет «Коммерсантъ», часть художников допросили и отпустили в статусе свидетелей.

По данным Properm.ru, в Перми 12 марта обыск также прошёл у студентки Елизаветы Е.

Напомним, в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Петра Верзилова (иностранный агент) к 8,5 годам колонии по делу о распространении ложной информации об армии России и объявил его в международный розыск. Однако 11 марта Московский горсуд отменил приговор «из-за нарушений уголовно-процессуальных норм». Дело отправили на повторное рассмотрение в новом составе судей.

В октябре 2023 года Верзилов (иностранный агент) сообщил в интервью журналисту Юрию Дудю (иностранный агент), что служит в ВСУ, выполняя «разведывательные и логистические задачи».

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