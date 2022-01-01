Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор музея PERMM стала куратором международного фестиваля Open call для художников завершается 18 декабря Поделиться Твитнуть

Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева вместе с искусствоведом из Иркутска Анной Щербаковой стали кураторами XVI Международного фестиваля современного искусства «Аланика», организованного Северо-Кавказским филиалом Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и фондом «Аланика». Музей PERMM выступает стратегическим партнёром фестиваля.

Фестиваль пройдёт в 2023 году в республиках Северного Кавказа. Местом его проведения станут восемь малых музеев, чьи коллекции сопротивляются типологизации и разворачивают свои уникальные нарративы, посвящённые природе, быту, историческим коллизиям и героям. Общая черта всех музеев — локальность, все они рассказывают историю места, в котором находятся.

Тема фестиваля — «На другом языке». Кураторы приглашают художников к созданию «других», новых версий историй, которые рассказывают музеи Северного Кавказа, чтобы передать эти истории «на другом языке» — языке современного искусства, который может расширить диапазон как поэтических, креативных, так и критических точек зрения на привычные для музеев вещи и явления. Как освободить бесценные истории, хранящиеся в музеях, и как сделать их снова живыми и актуальными для людей, живущих сейчас? Как вернуть этим историям выразительность и актуальность, стёртые за годы педантичной музейной консервации? Эти вопросы ставит перед современными художниками XVI фестиваль «Аланика».

В настоящее время открыт open call для художников, который завершается 18 декабря. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля. По итогам отборочного этапа будет выбрано восемь художников и сформировано восемь пар «музей — художник». Результаты будут объявлены 26 декабря 2022 года.

Международный фестиваль современного искусства «Аланика» — самый значимый и резонансный проект в области визуального искусства на Северном Кавказе. Миссия фестиваля — актуализация культурного наследия региона средствами современного искусства, интеграция современного искусства в традиционный музейный контекст. Фестиваль представит модели взаимодействия и интерпретации музейного наследия Северного Кавказа средствами современного искусства.

В 2023 году фестиваль «Аланика» впервые выходит за пределы Северной Осетии.

Ключевые участники проекта — малые музеи горных и предгорных территорий Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чечни, а также художники, работающие в области современного искусства. 25-28 января пройдут ознакомительные поездки художников в музеи-участники; 30 января — 1 февраля будет проведена мастерская во Владикавказе с участием художников, сотрудников музеев-участников, кураторов, на которой будут утверждены окончательные концепции и описания каждого из восьми арт-проектов; 16-30 апреля — реализация арт-проектов и марафон открытий реализованных проектов.

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