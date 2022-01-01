Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Директор музея PERMM стала куратором международного фестиваля
Open call для художников завершается 18 декабря
Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева вместе с искусствоведом из Иркутска Анной Щербаковой стали кураторами XVI Международного фестиваля современного искусства «Аланика», организованного Северо-Кавказским филиалом Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и фондом «Аланика». Музей PERMM выступает стратегическим партнёром фестиваля.
Фестиваль пройдёт в 2023 году в республиках Северного Кавказа. Местом его проведения станут восемь малых музеев, чьи коллекции сопротивляются типологизации и разворачивают свои уникальные нарративы, посвящённые природе, быту, историческим коллизиям и героям. Общая черта всех музеев — локальность, все они рассказывают историю места, в котором находятся.
Тема фестиваля — «На другом языке». Кураторы приглашают художников к созданию «других», новых версий историй, которые рассказывают музеи Северного Кавказа, чтобы передать эти истории «на другом языке» — языке современного искусства, который может расширить диапазон как поэтических, креативных, так и критических точек зрения на привычные для музеев вещи и явления. Как освободить бесценные истории, хранящиеся в музеях, и как сделать их снова живыми и актуальными для людей, живущих сейчас? Как вернуть этим историям выразительность и актуальность, стёртые за годы педантичной музейной консервации? Эти вопросы ставит перед современными художниками XVI фестиваль «Аланика».
В настоящее время открыт open call для художников, который завершается 18 декабря. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля. По итогам отборочного этапа будет выбрано восемь художников и сформировано восемь пар «музей — художник». Результаты будут объявлены 26 декабря 2022 года.
Международный фестиваль современного искусства «Аланика» — самый значимый и резонансный проект в области визуального искусства на Северном Кавказе. Миссия фестиваля — актуализация культурного наследия региона средствами современного искусства, интеграция современного искусства в традиционный музейный контекст. Фестиваль представит модели взаимодействия и интерпретации музейного наследия Северного Кавказа средствами современного искусства.
В 2023 году фестиваль «Аланика» впервые выходит за пределы Северной Осетии.
Ключевые участники проекта — малые музеи горных и предгорных территорий Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чечни, а также художники, работающие в области современного искусства. 25-28 января пройдут ознакомительные поездки художников в музеи-участники; 30 января — 1 февраля будет проведена мастерская во Владикавказе с участием художников, сотрудников музеев-участников, кураторов, на которой будут утверждены окончательные концепции и описания каждого из восьми арт-проектов; 16-30 апреля — реализация арт-проектов и марафон открытий реализованных проектов.
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