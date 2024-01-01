Губернатор пообещал найти музею PERMM «авторитетного руководителя» Дмитрий Махонин прокомментировал кадровые перестановки в учреждении Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

На встрече с главными редакторами пермских СМИ глава Прикамья рассказал о своём видении ситуации с музеем современного искусства PERMM. По словам Дмитрия Махонина, «ничего страшного не произошло».

«Сколько у нас поменялось худруков в театре оперы и балета, например? Но он работает и развивается. Это жизнь, кто-то уходит, кто-то приходит. Я думаю, мы найдём действительно авторитетного руководителя. Будет ли это директор или просто арт-директор, дорешаем, но креативную индустрию и институцию под названием "Музей современного искусства" мы будем развивать и сохранять», — рассказал губернатор.

Напомним, 6 декабря директор музея Наиля Аллахвердиева покинула пост по собственному желанию. Она мотивировала это решение тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея. Она возглавляла его с 2012 года сначала в статусе арт-директора, а с 2019 года в качестве полноценного руководителя.

В краевом минкульте тогда сообщили, что исполнять обязанности директора учреждения временно будет Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. В будущем власти пообещали найти на должность директора опытного специалиста в сфере современного искусства и музейной деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.