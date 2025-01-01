В суде началось рассмотрение иска прокуратуры Перми к экс-директору музея PERMM Надзорный орган требует изменить причину увольнения Наили Аллахвердиевой Поделиться Твитнуть

фото: Евгений Иванов

В Ленинском районном суде Перми 13 марта началось рассмотрение дела по иску прокуратуры Перми к экс-руководителю Музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Прокуратура требует изменить основания увольнения руководителя учреждения культуры, настаивая на формулировке «в связи с утратой доверия».

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2024 года Наиля Аллахвердиева написала заявление об увольнении с должности директора музея по собственному желанию. Позже прокуратура подала гражданский иск к краевому минкульту и экс-директору музея. Ведомство потребовало изменить основание её увольнения, а также внести её имя в соответствующий реестр. Поводом стали несколько договоров, заключённых музеем с лицом, которое, по мнению прокуратуры, «находился в близких отношениях» с руководителем учреждения. Ведомство усмотрело в этой ситуации конфликт интересов. Речь идёт о договорах с куратором и художником Арсением Сергеевым (бывшим мужем Аллахвердиевой).

Наиля Аллахвердиева выразила категорическое несогласие с позицией надзорного органа. Она настаивает на том, что не нарушала требований законодательства. Юрист музея утверждает, что все предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов процедуры были соблюдены.

На сегодняшнем заседании представитель прокуратуры пытался доказать, что экс-руководитель музея не предприняла достаточных мер для урегулирования конфликта интересов, поэтому формулировка основания увольнения с поста директора PERMM должна быть изменена.

Представители Наили Аллахвердиевой, краевого минкульта и департамента госслужбы (администрация губернатора) утверждают, что всё было исполнено и никаких нарушений нет: экс-директор музея заранее уведомила соответствующие органы, получила рекомендации по урегулированию конфликта интересов и в итоге их исполнила.

В ходе заседания представитель прокуратуры также уточнял, в каких отношениях состоят Сергеев и Аллахвердиева, ведут ли они общее хозяйство и тратят ли общие деньги на детей.

Следующее заседание по этому делу состоится 10 апреля.

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