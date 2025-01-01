Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший директор музея PERMM прокомментировала судебное дело о «конфликте интересов» Наиля Аллахвердиева настаивает на том, что выполнила все требования законодательства Поделиться Твитнуть

Наиля Аллахвердиева

Олег Веглин

По просьбе «Нового компаньона» бывший директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева прокомментировала дело о «конфликте интересов», ставшее причиной того, что она покинула свою должность.

Напомним весь сюжет. В октябре 2024 года прокуратура Ленинского района Перми обнаружила в действиях директора PERMM признаки «конфликта интересов»: по договору с PERMM кураторскую работу по созданию экспозиции «И да, и нет» (16 +) выполнил Арсений Сергеев, являющийся бывшим супругом Наили Аллахвердиевой и отцом их двоих общих детей. Рассмотрение дела началось 28 ноября. 5 декабря Наиля Аллахвердиева была уволена с занимаемой должности по заявлению «по собственному желанию», однако сотрудники PERMM и околомузейная общественность уверены, что заявление было вынужденным.

В начале января 2025 года стало известно, что 28 декабря прокуратура Пермского края подала гражданский иск к министерству культуры региона и Наиле Аллахвердиевой. Прокуратура требует увольнения Аллахвердиевой не «по собственному желанию», а с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внесения её имени в соответствующий реестр.

На протяжении всей этой коллизии Наиля Аллахвердиева настаивает на том, что не нарушила требований законодательства. Во время судебного заседания 28 ноября юрист музея PERMM сообщил, что все процедуры, предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов, музеем были соблюдены: директор музея направила соответствующее уведомление учредителю — в Министерство культуры Пермского края, и никаких запретов на заключение договоров министерство в адрес музея не выдало. Ситуация была рассмотрена в Департаменте по профилактике коррупции администрации губернатора, которая для устранения возникающего конфликта интересов предписала осуществить приёмку работы Арсения Сергеева специально созданной комиссией, что и было сделано.

В комментарии минкульта «Новому компаньону» говорится:

«В адрес министерства культуры Пермского края поступило представление прокуратуры Перми по итогам проверки Музея современного искусства PERMM. Ведомство усмотрело нарушения при подготовке одного из выставочных проектов в 2023 году, потенциально связанное с конфликтом интересов. Есть основания полагать, что обстоятельства дела сформулированы некорректно. Возражения по существу озвучены учреждением в ходе судебного разбирательства».

Комментарий ведомства по поводу нового иска прокуратуры получить пока не удалось из-за продолжительных выходных.

Следующее заседание суда по делу о «конфликте интересов» назначено на 21 января, но, поскольку прокуратура выступила с новым иском, Наиля Аллахвердиева вновь обозначила свою позицию:

«Мною полностью выполнены требования действующего законодательства в части урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с Арсением Сергеевым. 19 июля 2023 года я уведомила министерство культуры Пермского края и 31 августа того же года получила согласование на заключение контрактов вместе с рекомендациями по урегулированию конфликта интересов. После получения согласования 4 сентября и 5 сентября 2023 года были заключены контракты, результаты работ по которым были приняты комиссионно. Все рекомендации министерства по урегулированию конфликта интересов, таким образом, были выполнены, в ходе проверки министерства никаких нарушений контрактного законодательства не выявлено».

Бывший директор PERMM напоминает, что «работы по контрактам были выполнены в полном объёме, и результаты этих работ можно было наблюдать публично в течение года в рамках выставочного проекта музея, который посетило больше 50 тысяч зрителей».

«Утверждения прокуратуры об отсутствии согласования не соответствуют действительности и опровергаются материалами, предоставленными в судебное заседание, на котором присутствовали представители пермских СМИ», – утверждает директор PERMM.

Копия уведомления о возможном конфликте интересов, отправленного Наилей Аллахвердиевой в адрес министра культуры Пермского края Аллы Платоновой и зарегистрированного 19 июля 2023 года, есть в распоряжении редакции.

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