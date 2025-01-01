В Перми продолжается ещё один суд прокуратуры против музея PERMM Надзорное ведомство хочет доказать «конфликт интересов» Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

В Ленинском районном суде Перми 14 марта продолжилось рассмотрение дела по иску прокуратуры, который она подала в отношении Музея современного искусства PERMM. Сегодняшнее заседание было посвящено двум контрактам учреждения с куратором Арсением Сергеевым. Представители надзорного органа, усмотрели в заключенных договорах «конфликт интересов», обосновывая это тем, что у экс-директора музея Наили Аллахвердиевой и Сергеева есть общие дети.

В качестве ответчиков по делу выступают Музей современного искусства PERMM и Арсения Сергеев, а в качестве третьих лиц — Наиля Аллахвердиева и министерство культуры Пермского края.

В начале заседания прокурор Севак Ванцян заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал выписки с банковских счетов Аллахвердиевой и Сергеева, как бы намекая, что если такие переводы есть, то это доказывает наличие между ними «имущественной связи».

Представитель экс-директора музея адвокат Анастасия Шардакова заявила о своём несогласии с иском прокуратуры.

Кроме того, прокурор в очередной раз сообщил: было принято недостаточно мер для урегулирования «конфликта интересов», однако и представители ответчика, и третьи лица повторили свои доводы о том, что ни у одного ведомства не было претензий, и все было оформлено по закону.

Под конец заседания юрист от краевого минкульта спросил у Ванцяна, запрещены ли сделки в условиях заинтересованности, на что прокурор ответил, что не запрещены при выполнении условий. Тогда юрист минкульта задал уточняющий вопрос: какие условия были нарушены в данном случае и почему сделки должны быть недействительными? На это представитель надзорного орган заявил, что «был нарушен закон».

В итоге судья Татьяна Сероваева решила, что суд истребует банковские выписки. К следующему заседанию, которое назначено на 23 апреля, ответчики должны их предоставить.

Как ранее писал «Новый компаньон», 13 марта в том же суде состоялось рассмотрение другого иска прокуратуры. Надзорный орган добивается изменения формулировки основания для увольнения Наили Аллахвердиевой с должности директора PERMM. Мы также публиковали комментарий экс-руководителя учреждения культуры по поводу начавшегося судебного процесса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.