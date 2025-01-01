В Перми продолжается ещё один суд прокуратуры против музея PERMM
Надзорное ведомство хочет доказать «конфликт интересов»
В Ленинском районном суде Перми 14 марта продолжилось рассмотрение дела по иску прокуратуры, который она подала в отношении Музея современного искусства PERMM. Сегодняшнее заседание было посвящено двум контрактам учреждения с куратором Арсением Сергеевым. Представители надзорного органа, усмотрели в заключенных договорах «конфликт интересов», обосновывая это тем, что у экс-директора музея Наили Аллахвердиевой и Сергеева есть общие дети.
В качестве ответчиков по делу выступают Музей современного искусства PERMM и Арсения Сергеев, а в качестве третьих лиц — Наиля Аллахвердиева и министерство культуры Пермского края.
В начале заседания прокурор Севак Ванцян заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал выписки с банковских счетов Аллахвердиевой и Сергеева, как бы намекая, что если такие переводы есть, то это доказывает наличие между ними «имущественной связи».
Представитель экс-директора музея адвокат Анастасия Шардакова заявила о своём несогласии с иском прокуратуры.
Кроме того, прокурор в очередной раз сообщил: было принято недостаточно мер для урегулирования «конфликта интересов», однако и представители ответчика, и третьи лица повторили свои доводы о том, что ни у одного ведомства не было претензий, и все было оформлено по закону.
Под конец заседания юрист от краевого минкульта спросил у Ванцяна, запрещены ли сделки в условиях заинтересованности, на что прокурор ответил, что не запрещены при выполнении условий. Тогда юрист минкульта задал уточняющий вопрос: какие условия были нарушены в данном случае и почему сделки должны быть недействительными? На это представитель надзорного орган заявил, что «был нарушен закон».
В итоге судья Татьяна Сероваева решила, что суд истребует банковские выписки. К следующему заседанию, которое назначено на 23 апреля, ответчики должны их предоставить.
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