Куратор выставок в музее PERMM смог оспорить решение суда по конфликту интересов
В Пермском краевом суде не нашли нарушения закона
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда 28 августа удовлетворила апелляцию художника Арсения Сергеева, бывшего куратора выставки в музее PERMM. Он обжаловал решение Ленинского районного суда, который ранее признал недействительными его контракты с учреждением культуры.
По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», краевой суд отменил решение суда первой инстанции.
Напомним, ранее прокуратура требовала признать недействительными два контракта из-за неурегулированного конфликта интересов. Проверка выявила, что перед выставкой «И да и нет» PERMM заключил договоры на организацию экспозиции с Сергеевым, отцом детей тогдашнего директора музея, Наили Аллахвердиевой. Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры.
Судебный процесс по иску прокуратуры начался в конце прошлого года, а 13 мая этого года судья Татьяна Сероваева аннулировала соглашения с Сергеевым. Его обязали выплатить 318 тыс. руб.
После удовлетворения этого требования суд удовлетворил еще один иск прокуратуры, касающийся этого дела и конфликта интересов. Судебное разбирательство привело к увольнению Аллахвердиевой с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этих событий она сама подала в отставку и покинула Россию в конце прошлого года. Это решение не было обжаловано и вступило в законную силу.
Весной 2025 года Наиля Аллахвердиева была объявлена в межгосударственный розыск в связи с возбуждением уголовного дела.
