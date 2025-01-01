Куратор выставок в музее PERMM смог оспорить решение суда по конфликту интересов В Пермском краевом суде не нашли нарушения закона Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда 28 августа удовлетворила апелляцию художника Арсения Сергеева, бывшего куратора выставки в музее PERMM. Он обжаловал решение Ленинского районного суда, который ранее признал недействительными его контракты с учреждением культуры.

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», краевой суд отменил решение суда первой инстанции.

Напомним, ранее прокуратура требовала признать недействительными два контракта из-за неурегулированного конфликта интересов. Проверка выявила, что перед выставкой «И да и нет» PERMM заключил договоры на организацию экспозиции с Сергеевым, отцом детей тогдашнего директора музея, Наили Аллахвердиевой. Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры.

Судебный процесс по иску прокуратуры начался в конце прошлого года, а 13 мая этого года судья Татьяна Сероваева аннулировала соглашения с Сергеевым. Его обязали выплатить 318 тыс. руб.

После удовлетворения этого требования суд удовлетворил еще один иск прокуратуры, касающийся этого дела и конфликта интересов. Судебное разбирательство привело к увольнению Аллахвердиевой с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этих событий она сама подала в отставку и покинула Россию в конце прошлого года. Это решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

Весной 2025 года Наиля Аллахвердиева была объявлена в межгосударственный розыск в связи с возбуждением уголовного дела.

