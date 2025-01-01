Музей PERMM подал апелляцию на вердикт о неправомерности договоров с куратором выставок Жалобу подал и сам Арсений Сергеев Поделиться Твитнуть

28 августа судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда приступит к рассмотрению апелляционных жалоб от музея PERMM и куратора выставок Арсения Сергеева относительно решения о прекращении заключенных с ним соглашений, пишет Properm.

Предметом спора является удовлетворенное Ленинским районным судом требование прокуратуры о признании недействительными двух контрактов, заключённых в ситуации неразрешённого конфликта интересов. В ходе проверки прокуратура установила, что перед открытием выставки «И да и нет» PERMM заключил два договора на организацию экспозиции с Сергеевым, отцом детей на тот момент действующего директора музея Наили Аллахвердиевой.

Рассмотрение иска прокуратуры началось в конце прошлого года. 13 мая судья Татьяна Сероваева признала недействительными соглашения с Сергеевым на сумму 318 тыс. руб.

Вслед за удовлетворением этих требований, суд удовлетворил ещё один иск прокуратуры, связанный с данным делом и обнаруженным конфликтом интересов. Аллахвердиева была уволена с формулировкой «в связи с утратой доверия» из-за выявленного конфликта. На фоне этих событий она добровольно оставила должность в PERMM и покинула Россию в конце минувшего года. Данное решение не было оспорено и вступило в силу.

Весной 2025 года Наиля Аллахвердиева была объявлена в межгосударственный розыск в связи с возбужденным против неё уголовным делом.

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