Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пять институций из Пермского края претендуют на главную музейную награду России В конкурсе «Музейный Олимп» впервые участвует детская арт-резиденция «Тут» Поделиться Твитнуть

АЭМ "Хохловка"

Алексей Баталин

Завершился приём заявок на конкурс «Музейный Олимп-2025». Подано 189 заявок, пять из них представляют Пермский край.

В главной номинации — «Музей года» — из семи заявок целых две прикамских: на почётное звание претендуют Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», который в этом году отмечает юбилей, и Чердынский краеведческий музей, который выступает под девизом «От музея — к городу-музею».

В номинации «Выставка» — тоже два пермских проекта: выставка «Городу нужен герой» (6+) Пермского краеведческого музея, посвящённая пермскому звериному стилю, и «Четыре истории. От реставрации к интерпретации» (6+) — серия моновыставок Пермской государственной художественной галереи.

В номинации «Музей — детям» впервые представлена совсем молодая институция, которой не исполнился ещё год, — пространство для детей, подростков и молодых взрослых «Тут», проект группы «Край» и Пермской арт-резиденции.

В сентябре будет опубликован шорт-лист премии, победители будут определены в ноябре, после того, как финалисты выступят с очными презентациями своих проектов.

Пермские музеи традиционно успешно участвуют в главном музейном конкурсе России. Так, Пермская художественная галерея в 2024 году стала победителем «Музейного Олимпа» в номинации «Музей — детям» с циклом просветительских выставок «Химия искусства» (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.