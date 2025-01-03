Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Почувствовать зиму В одном из лучших музеев Пермского края – Чердынском – радикально обновляется экспозиция Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Давно замечено: когда в Перми стоит слякотное межсезонье, в Чердыни уже настоящая зима. Здесь не посыпают тротуары реагентами, а протаптывают узкие дорожки в сугробах. Здесь мало машин, и светофор на перекрёстке центральных улиц выглядит не необходимостью, а данью моде. Туристы знают, что в качестве сувениров из Чердыни нужно везти хлеб, пряники и ржаные пирожки, и едут сюда за стариной, за невероятными видами на парму с вершин семи холмов этой древней столицы; а ещё едут в музей.

Чердынский краеведческий — из тех музеев, который сам по себе может стать целью неблизкой поездки, а в контексте старинного города, зимы и северных природных красот он выглядит как шкатулка, наполненная светом. Точнее, целых пять шкатулок: у музея уже пять зданий — четыре площадки в Чердыни и «Романовский музейный центр» в Ныробе. В 2021 году в музее случилось две революции: он из муниципального стал краевым, и в нём сменился руководитель — приехала из Перми Ирина Трофимова, молодая и очень увлечённая.

Немаловажно и то, что прежний руководитель музея Анна Батагова стала мэром Чердыни, и, хотя музей и перешёл в ведение краевого минкульта, глава города своё детище не бросает. Вообще, Анна Батагова — из тех редких руководителей, которые заботятся о сохранении городского наследия. Это именно она продвигает систему продажи объектов культурного наследия с обременением, которая уже привлекла в город нескольких инвесторов, заинтересованных в гостиничном и ресторанном бизнесе.

В общем, Чердынь — это, как нынче принято говорить, особенный кейс: старинный город, который развивается, оставаясь верным себе.

Фото: Марина Ведерникова

В музее здешнем с 2021 года непрерывный процесс обновления. Здания одно за другим уходят в реставрацию. Завершён ремонт бывшего мужского приходского училища; это самое недавнее имущественное приобретение музея, получившее название «Новое музейное пространство»; сейчас на реставрации — историческое здание музея, бывшая земская управа; долгие годы именно оно и было, собственно, чердынским музеем, недаром на его стене — мемориальная доска одному из легендарных музейных руководителей, профессору Георгию Чагину. Одновременно реставрируется «Романовский центр» в Ныробе, его экспозиция временно разместилась в «Новом музейном пространстве»; на очереди — здание женской гимназии, где в бывшем выставочном зале разместилась нынче основная экспозиция. Есть ещё Музей истории веры — пятая площадка Чердынского краеведческого в здании церкви Успения Пресвятой Богородицы. Его бы тоже неплохо отреставрировать, но это собор XVIII, не так-то просто за это взяться.

Фото: Марина Ведерникова

Если вы не были в Чердынском музее хотя бы год, то вас ждёт много нового: экспозиция в двух основных зданиях полностью изменилась. В женской гимназии открылся большой зал, посвящённый ископаемым сокровищам — пермскому звериному стилю и сасанидскому серебру. Это долгожданная экспозиция (0 +), и она, конечно, радует многим: здесь можно увидеть знаменитых «тимшерских богинь» — самые загадочные и самые совершенные по технике исполнения предметы пермского звериного стиля; вернулась из запасников и «Редикорская принцесса», правда, если раньше, в историческом здании музея, захоронение демонстрировалось целиком — трогательный скелетик в торжественном убранстве, — то нынче музейными правилами человеческие останки показывать запрещено, и в витрине — только украшения.

В этом же здании — прекрасная коллекция изразцов: всевозможные фантазийные львы и птицы с голландских печек и каминов, которые украшали апартаменты чердынских купцов. Эти же дивные звери репродуцированы на музейных сувенирах, можно купить, например, футболку с ними.

Фото: Марина Ведерникова

По соседству — в мужском земском училище, нынче называемом «Новое музейное пространство» — кроме экспозиции из Ныроба (0 +), посвящённой краткому и скорбному пребыванию на Чердынской земле боярина Михаила Никитича Романова, дяди первого царя из этой династии, разместились ещё две выставки. «Письма из глубинки» (0 +) — история о жизни уездного города на рубеже XIX — ХХ веков, основанная на подлинных письмах и дневниках чердынцев. Здесь множество примет светской жизни провинциальной России в её самые благополучные годы: наряды и музыкальные инструменты, мебель, настольные игры, предметы обихода и, конечно, исторические фотографии.

На втором этаже этого же здания — выставка о самом музее в честь его 125-летия (0 +): первые экзотические экспонаты вроде чучела крокодила и страусиного яйца — с этой коллекции начиналась чердынская музейная история; а также рассказ о легендарных руководителях этой нетленной институции, в первую очередь, об «Илье Музейном», как прозвали Илью Алексеевича Лунегова, который руководил музеем с 1929 по 1967 год — почти 40 лет. Именно ему Чердынь обязана эксклюзивной коллекцией пермского звериного стиля и деревянной скульптуры. Не забыты и последователи Лунегова: выдающийся историк и этнограф Георгий Николаевич Чагин и музейщик мирового уровня Виктор Александрович Шмыров — оба они возглавляли в своё время Чердынский музей, обоим он очень обязан.

Три музейных здания, расположенные рядышком на ул. Юргановской — это самый центр Чердыни, не только географический, но и смысловой. На их вдумчивый осмотр надо выделить полдня, не меньше. Откровенно говоря, и к реставрации зданий, и к экспозиции есть вопросы. Так, «Новое музейное пространство» выглядит действительно очень новым, слишком новым; все эти свеженькие лестницы с сияющими никелем перилами внушают сомнение в историчности здания: кажется, что это новодел. Когда думаешь, что такая же участь ждёт и выставочный зал, грустно становится: жаль будет терять эти стёршиеся ступеньки, хранящие следы ножек сотен гимназисток, и массивные деревянные перила…

Что же касается экспозиции, то ей недостаёт цельности, единого сюжета, внятной логики музейного маршрута; она распадается на несколько разрозненных выставок, причём кажется, что кураторы не очень поняли, какой именно музей они делают и кому его адресуют: это прикамский Эрмитаж, торжественная выставка великих художественных и исторических ценностей — или аттракцион для детей с котом Мурашиком в качестве главного персонажа? Наверное, стоит дождаться финала этого масштабного обновления, чтобы увидеть завершённое целое, которое обязано на эти вопросы ответить.

…А вот к чему нет никаких вопросов — так это к новой экспозиции в Музее истории веры. Этот отдел Чердынского краеведческого открылся в 2000 году, и после этого здесь ничто не менялось 23 года. Артефакты из многочисленных разорённых церквей Верхнекамья были собраны в довольно невнятной экспозиции; зато теперь это образец вдумчивой и содержательной кураторской работы.

Фото: Марина Ведерникова

На первом этаже весной 2024 года открылась ёмкая экспозиция «Странствующая церковь» (6 +), рассказывающая об истории Иоанно-Богословского монастыря, действующего в Чердыни и поныне. Главная героиня выставочного сюжета — игуменья Руфина, и выставка рассказывает о её монашеском подвиге. В 1919 году глава чердынского женского монастыря с четырьмя сёстрами-монахинями покинула город вместе с отступающей армией Колчака. Сначала в Сибирь, затем на Дальний Восток, оттуда — в китайский Харбин и в Шанхай — и везде матушка Руфина основывала монашеские обители, детские сады, дома призрения, иконописные мастерские. После кончины игуменьи её дело продолжила сестра Ариадна, которая из Шанхая отправилась через океан в Сан-Франциско, и там тоже основала русский женский монастырь.

Интересно, что и сегодня многие монахини Прикамья берут имена Руфина и Ариадна — в память о подвижницах.

Ирина Трофимова вместе с коллегой — экспозиционером Екатериной Котельниковой проделали весь путь игуменьи до китайской границы. Сняли видео, написали книгу и подготовили выставку, по которой сразу видно: это не просто подобранная и продуманная, но и прочувствованная и выстраданная экспозиция. Лаконично, выразительно, трогательно здесь рассказывается обо всех обстоятельствах чердынской жизни первых послереволюционных лет. Воссоздана обстановка кабинета настоятельницы — нарядное, но жёсткое кресло, один из первых в Чердыни телефонов, а цветок в горшке — ну, точно такой же, как на фото, где запечатлена игуменья на рабочем месте.

Фото: Марина Ведерникова

А вокруг — религиозное разнообразие и революционный террор. Верховья Колвы населяли староверы, не признающие Русскую православную церковь, и в экспозиции — замечательные фото из старообрядческой деревни Нюзим, сделанные Георгием Чагиным, старообрядческие иконы, книги, лествицы — аналог молитвенных чёток. Напротив — фотография чердынского тюремного зАмка и массивная дверь одной из камер, испещрённая надписями, оставленными заключёнными… Рассматриваешь экспозицию, следишь за «крутым маршрутом» чердынских монахинь, и как будто увлекательный исторический роман читаешь.

Музей истории веры продолжает обновляться. Совсем недавно, в декабре 2024-го, на втором этаже открылась экспозиция редкой иконы (0 +). Здесь собраны действительно уникальные экспонаты: редкие сюжеты, редкие персонажи, редкие живописные техники. Отдельный уголок посвящён домашней иконе со святыми покровителями, здесь есть, например, икона, на которой изображены и подписаны все святые на все дни года! Икона небольшого формата, так что эта работа по уровню рукодельности может сравниться с вырезанием образа Шивы на рисовом зёрнышке.

Фото: Марина Ведерникова

Второй этаж Музея истории веры рассказывает ещё несколько замечательных сюжетов: о чердынских купцах-меценатах, об иконописной мастерской Федосеевых, что располагалась в Покче… Достойно внимания и само помещение музея: здесь частично сохранились богатые фрески Успенской церкви.

Сейчас работает лишь три из пяти музейных площадок, ещё две откроются после реставрации не ранее 2026 года, но уже сейчас на осмотр Чердынского краеведческого вместе с Музеем истории веры надо потратить не меньше целого дня — с утра до вечера. Так что приезжать лучше с ночёвкой, тем более что сейчас это не связано с неудобствами: в центре города открылся прекрасный отель «На семи холмах», а при нём — вкусный ресторан, где можно изучить ещё одно чердынское достояние — легендарные грибные пельмени, по-местному «ушки».

Фото: Марина Ведерникова

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