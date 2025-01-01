Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский музей под открытым небом готовится к юбилею «Хохловка» подготовила программу праздничных событий Поделиться Твитнуть

Хохловка. Первые постройки. 1974 год.

Евгений Загуляев

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» готовится отметить 45-летие: он был открыт 17 сентября 1980 года. Это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

История создания музея была сложной и длительной. Впервые идея о его организации прозвучала в 1966 году. Началась ревизия деревянных объектов в Пермском крае, в начале 1970-х годов на высокий мыс в деревне Хохловка были перевезены первые постройки. Сейчас на территории музея располагаются 27 построек, 13 из них — объекты культурного наследия Пермского края и две — объекты культурного наследия федерального значения.

Открытие музея "Хохловка". 1980 год

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В Пермском краеведческом музее подготовили программу юбилейных событий: в «Хохловке» пройдут экскурсии, выставки и мероприятия экологической, этнокультурной и исторической направленности, рассказывающие об истории музея, его природном и архитектурном наследии.

Уже в апреле стартуют «Экосезоны в Хохловке» (6+) — цикл экскурсий, посвящённых природной составляющей музея. На полуострове, омываемом водами Камского водохранилища и двух его небольших заливов, располагаются несколько природных комплексов. В течение весенне-летнего сезона гости музея будут знакомиться с животным и растительным миром этого ландшафта.

Первая экскурсия, приуроченная к Международному дню птиц, состоится 6 апреля. Вместе с орнитологом, специалистом Управления по экологии и природопользованию Перми Денисом Исаковым участники экскурсии совершат прогулку по музею и понаблюдают за птицами, которые остались зимовать в Пермском крае.

В мае в Никольском соляном амбаре откроется выставка «Узорочье» (0+), где будут впервые представлены декоративные элементы домов и деревянные наличники, которые хранятся в фондах Пермского краеведческого музея.

В июне в «Хохловке» откроется выставка (6+) об истории создания архитектурно-этнографического музея: будут представлены редкие фотографии и документы из фондов Пермского краеведческого музея, архивов города и края, устные истории людей, связанных с «Хохловкой».

4 июля откроется выставка музея-заповедника «Кижи» «Отроки и зумеры» (6+). На выставке-дискуссии посетители смогут сравнить жизнь современных подростков и молодёжи прошлого, поразмышлять о контрастах и схожести интересов, об особенностях поведения, воспитания, психологии, внешнего вида и других аспектах жизни молодёжи разных поколений.

С 2 по 6 июля 2025 года в Перми пройдёт XVI Конгресс антропологов и этнологов России. Он приурочен к 100-летнему юбилею Коми-Пермяцкого округа — первого национального округа в СССР. В рамках форума 4 июля в «Хохловке» пройдёт круглый стол «Культурное наследие народов России в экспозиционно-выставочной деятельности музеев под открытым небом». Как сказано на сайте конгресса, «специалисты и учёные ведущих архитектурно-этнографических музеев России обсудят актуальные вопросы экспозиционно-выставочной деятельности музеев под открытым небом, в том числе проблемы презентации объектов культурного наследия, традиционного бытового интерьера и крестьянской жизни в условиях трансформации научного знания и актуальной музейной практики, ориентированной на современного посетителя, наметят новые ракурсы изучения и презентации традиционных музейных этнографических и историко-архитектурных вопросов, познакомятся с современными научными подходами к разработке и реализации выставочных и экспозиционных концепций в музеях под открытым небом».

В 2025 году изменится формат традиционных летних фестивалей в «Хохловке».

21 июня состоится фестиваль «Пикник в Хохловке» (0+). В этом году он будет проходить только один день — в субботу. Основная тема — вдохновение и отдых в наблюдении за природой.

12 июля «Хохловка» приглашает на фестиваль народной красоты «Цветьё» (6+), который объединит народных мастеров, фольклорные коллективы, художников и фотографов.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

2 и 3 августа состоится популярный фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+).

Как уже сообщал «Новый компаньон», в «Хохловке» планируется развивать гастротуризм. На 2025 год планируется обновление и развитие музейного огорода, начало посевного сезона, организация мастер-классов по популяризации локальных продуктов, сбор архивных материалов о владельцах музейных изб и усадеб. Гастрономические ужины состоятся в 2026 году.

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