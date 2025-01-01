Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермском музее под открытым небом пройдут гастрономические ужины «Хохловка» планирует представить национальную кухню территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Как стало известно «Новому компаньону», в 2026 году в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт серия гастрономических ужинов, посвящённых традиционной кухне национальных территорий Прикамья.

В рамках проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» запланировано проведение трёх ужинов, каждый из которых отражает особенности кухни народов, избы которых представлены в «Хохловке» в секторах «Северо-Западное Прикамье», «Северное Прикамье» и «Южное Прикамье». Собранные на территории музея памятники, а также обширная коллекция предметов традиционного обихода и музейный огород продемонстрируют условия, в которых блюда появлялись и готовились. Создание тематических гастрономических ужинов с современной интерпретацией блюд, по мнению авторов проекта, позволит посетителям выявить особенности русской, коми-пермяцкой и марийской кухни.

В названии проекта значатся блюда коми-пермяцкой кухни: сур — деревенское пиво, нянь — хлеб, черинянь — рыбный пирог.

Кристина Поздеева, заведующая сектором культурно-массовых мероприятий Пермского краеведческого музея, руководитель проекта «Сур, нянь, черинянь»:

— Проблематика гастрономической культуры будет раскрываться через переосмысление традиций питания прошлого и формирование новых кулинарных экспериментов, в основе которых будут продукты, блюда и предметы кухонного быта рубежа XIX-XX веков. В ходе реализации проекта с партнёрами будет разработана линия гастрособытий, серия тематических выставок, буклет и сувениры, которые позволят создать новый опыт в музее и раскрыть нематериальное наследие народов Пермского края.

Меню гастрономических ужинов будет основано на модном кулинарном тренде — локаворстве, когда еду готовят из локальных продуктов. Музейный огород возделывается в «Хохловке» уже несколько лет. Посетители музея не только принимают участие в «посевной кампании» в рамках народных праздников весеннего календаря (например, Николин день), но и в уборке урожая осенью. Овощи, выращенные на музейных грядках, например, репа, редька, горох, будут использоваться для приготовления ужинов.

При хорошей погоде ужины будут проходить под открытым небом, при непогоде предусмотрена возможность сбора гостей в крытых дворах усадеб или в пространстве Никольского соляного амбара на музейной набережной.

В рамках проекта планируются выставки с демонстрацией коллекций кухонной утвари, столового текстиля, событийной кухни (пасха, свадьбы и т.п.), приспособлений для охоты и рыболовства и их применения.

На 2025 год планируется обновление и развитие музейного огорода, старт посевного сезона с организацией мастер-классов по популяризации локальных продуктов, сбор архивных материалов о владельцах изб и усадеб, выбор партнёров из сферы общепита. Основные события проекта — организация выставок и проведение гастрономических ужинов — состоятся в 2026 году.

Кроме того, в рамках проекта планируется издать сборник традиционных кулинарных рецептов Прикамья.

Проект будет реализован благодаря победе Пермского краеведческого музея в конкурсе «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. На конкурс было подано 174 заявки, фонд поддержал всего 14 проектов из 10 регионов России.

Пермский краеведческий музей неоднократно становился победителем конкурсов Благотворительного фонда Владимира Потанина, но для «Хохловки», которая в этом году отмечает 45-летие, это происходит впервые: это первый негосударственный грант в истории архитектурно-этнографического музея.

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