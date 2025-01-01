Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В архитектурно-этнографическом музее в Прикамье откроется выставка наличников Пермский краеведческий музей продолжает открывать свои фонды Поделиться Твитнуть

Виктор Кузин. Улица Орджоникидзе. Этюд.

Пермский краеведческий музей

Как стало известно «Новому компаньону», в мае 2025 года на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» откроется выставка «Узорочье» (0 +), которая станет второй частью масштабного проекта Пермского краеведческого музея «По сусекам», посвящённого открытому фондохранению.

В первой части проекта — выставке «Кладовая» (0 +) — была представлена часть этнографической коллекции музея: транспортные средства, станины от ткацких станков, бочки, кадки, сундуки, пестери и др.

Пермский краеведческий музей

С 1960-х годов сотрудники музея систематично проводили изучение архитектурных деталей деревянных домов: выявляли, описывали, фотофиксировали, собирали и пополняли фонды. Во время этнографических экспедиций в разные уголки Пермской области была собрана большая коллекция архитектурных конструктивных элементов и резных украшений деревенских крестьянских изб. Именно они впервые будут представлены на выставке «Узорочье». Наличники и другие украшения и архитектурные детали домов, хранящиеся в фондах Пермского краеведческого музея, будут выставлены в большом соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода.

Надежда Горшкова, главный хранитель фондов Пермского краеведческого музея, автор выставки «Узорочье»:

— Резные деревянные украшения — это не просто элемент декора, это настоящее искусство, которое отражает особенности местного быта и традиций, это бесценная история любого дома. Каждый населённый пункт обладает своим неповторимым резным «лицом».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.