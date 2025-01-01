Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт всероссийский конгресс антропологов Учёные и практики обсудят проблематику музеев под открытым небом Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

В Перми 2-6 июля 2025 года пройдёт XVI Конгресс антропологов и этнологов России, приуроченный к 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

Это крупнейшее событие в гуманитарном научном сообществе, которое привлечёт в Пермь боле 1 тыс. учёных и специалистов из всех регионов России, а также гостей из Китая. Оргкомитет конгресса возглавил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Тематика события чрезвычайно обширна. Работа учёных пройдёт в 62 тематических секциях, на которых будут рассматриваться самые разнообразные вопросы социальной и культурной антропологии. Площадками для проведения конгресса станут Пермский гуманитарный педагогический университет, Государственный архив Пермского края, Дом Мешкова, исторический парк «Россия — моя история» и другие научные учреждения. Пленарное заседание пройдёт в Большом зале филармонии.

Кроме прочего, в программе научного форума предполагается работа семи тематических круглых столов. Один из них будет посвящён работе музеев под открытым небом. Организаторами круглого стола «Культурное наследие народов России в экспозиционно-выставочной деятельности музеев под открытым небом», который пройдёт 4 июля в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», стали Пермский краеведческий музей и музей-заповедник «Кижи».

В аннотации события сказано:

«Музейные специалисты и учёные из разных регионов России обсудят проблемы презентации объектов культурного наследия, традиционного бытового интерьера и крестьянской жизни в условиях трансформации научного знания и актуальной музейной практики, ориентированной на современного посетителя; наметят новые ракурсы изучения и презентации традиционных музейных этнографических и историко-архитектурных вопросов; познакомятся с современными научными подходами к разработке и реализации выставочных и экспозиционных концепций в музеях под открытым небом».





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