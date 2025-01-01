Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Явление Господне В Пермской галерее открылась вторая моновыставка цикла «От реставрации к интерпретации» Поделиться Твитнуть

Фото: ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря

Есть такая популярная головоломка — «Найди десять отличий»: рядом две картинки, на первый взгляд, идентичные, но, присмотревшись, начинаешь видеть, как различаются детали. В небольшом выставочном зале временного помещения Пермской художественной галереи нынче прямо противоположное зрелище: рядом две картины — абсолютно разные, но, присмотревшись, видишь, что картина-то одна, только в одном варианте есть главный герой, а в другом его нет.

«Грехопадение». Кто поправил Мартина де Воса?» (6+) — вторая выставка цикла «От реставрации к интерпретации. Четыре истории». Каж­дая из экспозиций посвящена одной картине, но при этом насыщена экспонатами, текстами, сюжетами и смыслами. Как сказала директор галереи Юлия Тавризян на открытии первой выставки из цикла — «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Картина, ставшая spalliere» (6+), — «коллеги изобрели новый выставочный жанр».

Речь идёт о картине неизвестного нидерландского художника начала XVII века «Грехопадение». Это сравнительно недавнее приобретение галереи: картина была куплена в 1985 году просто-напросто в антикварном магазине. В советские времена антиквары были квалифицированные: сразу определили, что вещь музейного уровня, и предложили её, соответственно, музеям.

В преддверье переезда в новое здание картину отправили на реставрацию в центр им. Грабаря (Москва), и там, как положено, начали с рентгена, который показал, что под слоем краски в правой части полотна находится ещё один персонаж сюжета о грехопадении Адама и Евы — Бог-Отец. Это непременно надо видеть своими глазами: глядя на картину до реставрации, ни за что не угадать, что на ней что-то перерисовано. Больше 30 лет она провела в Пермской галерее, и никто не догадался, что сюжет картины был изменён.

В результате работы реставраторов про­изошло настоящее чудо: явление Господне в живописном полотне. Реставраторы аккуратно сняли верхний слой краски, и полотно стало не просто лучше — оказалось, что это работа более высокого уровня: композиция приобрела законченность и драматизм, появился новый колорит, новые живописные штрихи.

Когда об открытии реставраторов узнал старший научный сотрудник галереи, заведующий отделом западноевропейского искусства Игорь Мартынов, он бросился рыть Интернет в поисках изображений сюжета с грехопадением в нидерландском искусстве рубежа XVI—XVII веков. Не спал всю ночь, но нашёл сюжет, аналогичный тому, что изображён на картине неизвестного художника. Оказалось, что картина написана по образцу гравюры, сделанной Яном Саделером — известнейшим и самым преуспевающим гравёром своего времени в Нидерландах, работавшим по заказам королевских особ, — по рисунку художника Мартина де Воса.

Авторы живописного сюжета в результате поисков были определены, но так и не известно, чья рука наносила краски на холст. А может, не рука, а руки? После реставрации стало понятно: над полотном работало несколько художников, как минимум два. Фигура Бога-Отца выполнена с очевидно большим мастерством, чем фигуры Адама и Евы, окружающий пейзаж и изображения райских животных. Можно сказать, что разные части картины принадлежат разным живописным эпохам: Адам и Ева с их почти детскими лицами и манерными позами, смешные зверушки, будто пришедшие из детских рисунков, и однообразный серо-бело-зелёный колорит «райского сада» — всё это отголоски средневековой живописной манеры, тогда как Бог-Отец с его пышущей энергией позой, изыс­канными складками одежд, тонкими красками и реалистично выписанными лицом и руками пришёл из Высокого Возрождения.

Очевидно, что картина писалась «бригадным методом», причём самому маститому члену «бригады» доверили создание главной фигуры этого сюжета: Бог-Отец находится на переднем плане и является фокусом картины.

Почему же его — главную фигуру и фокус композиции — закамуфлировали, написав невнятные и совсем ненужные в этом месте «райские кущи»?

Этот сюжет раскрывается в правой половине экспозиции и называется он коротко — «Тридца­тилетняя война». В начале XVII века в Европе происходило то, что можно назвать самой первой мировой войной: в религиозный вооружённый конфликт католиков и протестантов оказались втянуты все западноевропейские государства.

Это был переломный момент истории, момент рождения нового миропорядка и нового человека. Можно сказать, что именно в эту эпоху появилось современное самосознание — самосознание человека нового времени. Осознание сложности окружающей реальности, острые сомнения в религиозных догмах породили множество открытий — в науке, технологии и искусстве. Важнейшим отражением осознания сложности мира стало барокко — искусство, недаром названное в честь жемчужины неправильной формы: все формы исказились и стали неправильными.

Искусство, как это часто бывало, стало жертвой модернизации: протестанты-иконоборцы громили убранство пышных католических храмов, уничтожали фрески и живопись. Именно это стало причиной изменений в сюжете «Грехопадения»: самую выдающуюся часть художественной композиции не уничтожили, а спрятали, чтобы картина не погибла, ведь протестантские каноны запрещали изображать Бога, а Адам и Ева — люди, их рисовать можно.

В исторической части выставки есть много книг — здесь и «Тиль Уленшпигель», и Агриппа д’Обинье, и сборники поэзии начала XVII века.

Много на выставке графики того периода, в том числе работы Жака Калло. Отдельный стенд посвящён переводу Библии, сделанному Мартином Лютером, его изданиям и иллюстрациям к нему; распространение книгопечатания — важный фактор истории и культуры тех лет.

Центральная витрина правой части экспозиции — особый предмет гордости кураторов. Здесь на карте Европы начала XVII века расставлены оловянные солдатики — заслуга коллекционера и мастера военной миниатюры Анатолия Шишкина, чудесные фигурки мушкетёров, гвардейцев и прочих участников боестолкновений того времени. Здесь же — старинные монеты из несметной нумизматической коллекции, которую в Пермской галерее курирует и очень хорошо знает хранитель Вадим Лыгин. О каждой монете — интереснейшая справка на отдельной карточке. Особый экспонат витрины — сосуд для крепких напитков, называемый «стопа», то есть очень большая стопка: её объём более литра, она металлическая, и в металл впаяны монеты — такой щегольской мушкетёрский понт.

«Грехопадение». Кто поправил Мартина де Воса?» — это выставка-путешествие, сюжетное произведение интерпретаторского и кураторского искусства, которое раскрывает нам греховные бездны и духовные выси одного из интереснейших моментов истории Европы, момента слома истории, обретения человеком себя и Господа.

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