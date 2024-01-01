Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Проект Пермской галереи получил премию «Музейный Олимп» От Пермского края на премию претендовали три музея Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В музее-заповеднике «Гатчина» 15 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Музейный Олимп». В номинации «Музей — детям» премию получил проект Пермской галереи — цикл просветительских выставок для детей «Химия искусства» (0 +).

Награду получила автор и куратор проекта — хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры, музейный педагог Ксения Зубакина; вместе с ней «Химию искусства» создают кураторы Евгения Наймушина и Артём Кутергин.

«Химия искусства» — цикл выставок для семейной аудитории, посвященных разным видам искусства: живописи, скульптуре, графике, архитектуре, иконе и храмовой резьбе. Это совместный просветительский проект Пермской художественной галереи и компании «Метафракс», стартовавший в 2020 году.

Премия «Музейный Олимп» вручается в шести номинациях. В главной номинации — «Музей года» — победителем стал Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи.

Напомним: в шорт-лист конкурса в этом году вошло три проекта из Перми. В категории «Музейное событие» номинантом стал проект Пермского краеведческого музея «Сувенирная банкнота», а в категории «Музей — детям» кроме «Химии искусства» в конкурсе участвовал «Парк эдиакарского периода» (0+) Губахинского историко-краеведческого музея.

Конкурс «Музейный Олимп» проводится по инициативе музея-заповедника «Гатчина» с 2010 года. Традиционно в нём участвовали музеи Ленинградской области, но в 2024 году конкурс стал всероссийским — при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями конкурса выступили комитет по культуре Санкт-Петербурга и ИКОМ России (Российский комитет Международного совета музеев). В состав экспертного совета вошли 15 практиков и теоретиков музейного проектирования. Жюри состоит преимущественно из членов президиума ИКОМ России и директоров музеев. Его возглавляют президент ИКОМ России, директор Государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов и председатель комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга Фёдор Болтин.

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