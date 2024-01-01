Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не лгать и не бояться В Пермской Арт-резиденции открылось творческое пространство для детей Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

В Пермской Арт-резиденции в декабре открылось творческое пространство для детей, подростков и молодых взрослых «Тут».

Это проект группы «Край», основателей которой Любовь Шмыкову, Светлану Лучникову, Дарью Дягелец и Анастасию Шипицыну пермяки хорошо знают по проектам Музея современного искусства PERMM, таким, как, например, программы резиденций «Общий маршрут» и «Придумай Пермь», а также многие выставки. Когда-то некоторые из художников, кураторов и музейных педагогов были штатными сотрудниками PERMM, но уже около десяти лет выходцы из Перми сотрудничают с разными культурными и образовательными институциями всей России: придумывают выставки, арт-резиденции, просветительские мероприятия, проводят проектные и методические семинары, работают с разными аудиториями — локальными сообществами, группами по интересам, детьми, молодёжью и пожилыми людьми — на стыке современного искусства, педагогики и практик соучастия.

Проект «Тут», открывшийся в Пермской Арт-резиденции, — первое событие за много лет, которое отвечает названию этой институции. Что такое арт-резиденция? Это когда люди собираются вместе, вместе проводят много времени и в результате создают нечто художественное. Здесь ничего подобного давно не происходило, площадка работала как выставочный зал под кураторством Юрия Лапшина. Новое пространство стало по-настоящему новым: не только по времени, но и по смыслам.

Участники первой резиденции — «Ни там, ни тут» — сформулировали принципы, по которым будет работать это пространство. Оказалось, что дети ищут место, где им не страшно и где взрослые им не лгут.

Первая выставка новой институции — «Ни там, ни тут» (0+) — это 15 порталов, которые подростки-авторы вместе с группой волонтёров создавали из картона, скотча, марли с вкраплением зеркал и тому подобных материалов под кураторством Любови Шмыковой. Дети визуа­лизировали состояние перехода, когда мир меняется и необходимо пройти через эти изменения. Очень актуальная тема, согласитесь.

Каждый из подростков по-своему пережил этот переход. Так, Анжелика Кутковская создала уютное пространство, в которое не очень легко попасть: снаружи портал как бы закрыт, в нём есть ложные ходы, ведущие в тупик, но, найдя верный путь, можно попасть туда, где всё хорошо. Мирослава Титова выстроила «запутывающий» портал, символом которого стала спираль. Полина Северина создала портал страшный, в который можно заходить только с другом, а лучше с тремя.

Несмотря на множество разных концепций, экспозиция «Ни там, ни тут» выглядит эстетически единой, во всех работах соблюдена общая стилистика — чувствуется умелое кураторство. Впечатляет масштаб инсталляций — все они очень большие, а также общее ощущение чистоты и света: все порталы выдержаны в белом или светло-сером цвете, а обилие бумаги и марли делает их как будто невесомыми.

Выставка выглядит, как единая тотальная инсталляция. Это пространство интерактивно: даже взрослый посетитель может провести здесь много времени, перебираясь из портала в портал и каждый раз совершая неожиданный переход к неизведанному, а детям здесь просто раздолье, как на игровой площадке.

У кураторов пространства «Тут» большие планы: пока открылась только галерея, где будут проходить регулярные выставки, но в следующем году заработает ещё и мастерская для создания арт-объектов и комната досуга с библиотекой и настольными играми.

Вернисаж 10 декабря прошёл в стилистике дня рождения: «Добро пожаловать на наш нулевой день рождения!» — приветствовала гостей Анастасия Шипицына. Были апельсины и конфеты, выступали пермские подростковые музыкальные группы, а все «именинники» и гости надели праздничные бумажные колпачки.

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