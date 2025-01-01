Коллекцию зоопарка Перми пополнят два черноруких гиббона Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк в скором времени примет новых животных — самку гиббона чернорукого по кличке Луня и её детеныша Тео. Их привезут из Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Перед отправкой в Пермь обезьян уже отправили на необходимый в таких случаях карантин. Ожидается, что приблизительно через месяц они отправятся на новое место жительства, где им предстоит образовать семейную группу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в новый зоопарк на Нагорном переехало семейство рысей, белые медведи Мила, Парма и Сэрику.

В старом зверинце до сих пор проживают обезьяны и некоторые другие животные.

Также «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском зоопарке собираются построить жирафятник, а вот слоновника в столице Прикамья не будет.

