В Пермском зоопарке будет построен жирафятник Слоновника в столице Прикамья не будет

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

На территории нового Пермского зоопарка в перспективе планируется построить жирафятник. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми сообщила директор учреждения Юлия Шитова. Также в зверинце появятся гиены, гиеновидные собаки, овцебыки, красные фламинго и ибисы.

Новый слоновник при этом возводить не планируется. Как объяснила Юлия Шитова, изменились требования к содержанию слонов: им необходим естественный грунт, а в Пермском крае слишком холодно.

Участок зелёной зоны, предназначенной для слоновника, в дальнейшем будет использован для семейного отдыха и досуга, возможно, для занятий скандинавской ходьбой.

Напомним, в Перми сейчас нет собственного слона. В Пермском зоопарке в июне 2011 года умер любимец посетителей — слон Джонни, который был самым «северным» слоном в мире и одним из самых взрослых — ему было 46 лет. С тех пор пермяки неоднократно высказывали пожелания, чтобы в новом пермском зоопарке появился новый слон.

