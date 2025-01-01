Белых медведиц Милу и Парму перевезли в новый пермский зоопарк Ранее в зверинец доставили медведя Сэрику Поделиться Твитнуть

Как сообщили в администрации Пермского зоопарка, белые медведицы Мила и Парма (мать и дочь) переехали в новый зверинец на Нагорном. В телеграм-канале учреждения появилось видео, на котором медведиц выпускают в вольер. Они осматривают территорию, а Мила принимает водные процедуры в бассейне.

Теперь в распоряжении этой семьи арктических хищников четыре обширных вольера, причём бассейны будут обеспечены системой подогрева воды круглый год.

До тех пор, пока Парма не повзрослеет и не станет независимой, Мила и Парма будут обитать в отдельном вольере, рядом с белым медведем Сэрику. Впоследствии Мила и Сэрику снова будут жить вместе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что белого медведя Сэрику доставили в новый пермский зоопарк.

