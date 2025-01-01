Белого медведя по кличке Сэрику перевезли в новый Пермский зоопарк Пока одного Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Белый медведь по кличке Сэрику перевезён в Пермский зоопарк в м/р Нагорный и успешно осваивается на новом месте. Об этом сообщили в зверинце и показали первые видеокадры, как животное осматривает территорию, плавает и ныряет в бассейне.

фото: Пермский зоопарк

Серику пока переехал один. Медведицу Милу с медвежонком Пармой ещё только готовят к транспортировке.

Напомним, жизнь Серику началась на воле, но его мать стала жертвой браконьеров, да и сам медвежонок получил ранение. Пуля не задела жизненно важные органы, однако без опеки матери детёныш в дикой природе был обречён на смерть. Спасли медвежонка волонтёры, прибывшие на остров Белый, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе. Они оказали первую помощь медвежонку, а затем передали его под опеку Пермского зоопарка. Здесь ему и дали кличку Серику — в честь духа острова Белый — Сэр-Ири (что на ненецком языке означает «белый дед»). Сейчас медведю 12 лет.

фото: Пермский зоопарк

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.