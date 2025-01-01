Белые медведи и рыси готовятся к переезду в новый Пермский зоопарк Сложность заключается в том, что те и другие неразлучны со своими детёнышами Поделиться Твитнуть

В Пермском зоопарке полным ходом идёт подготовка животных с потомством к предстоящему переезду в новый комплекс. Об этом сообщили представители зоопарка в своем официальном телеграм-канале.

Специалисты подчеркивают, что смена места жительства — серьезный стресс для любого животного. Новая обстановка, незнакомые запахи и звуки, а также присутствие новых людей могут вызывать беспокойство и дискомфорт, особенно у животных, которые недавно обзавелись потомством. Это, например, белые медведи и рыси.

В зоопарке рассказывают, что те и другие неразлучны со своими детёнышами. Разлука с матерью в раннем возрасте для них немыслима. Поэтому для таких семейств разработаны специальные тренинги, цель которых — минимизировать стресс во время переезда и способствовать быстрой адаптации на новом месте.

Подготовка включает в себя несколько этапов. Сотрудники используют различные методы, чтобы обеспечить максимальный комфорт для животных. Детенышей постепенно приучают к кратковременным разлукам с матерью, например кормят в соседнем вольере. Это поможет им спокойнее перенести транспортировку в контейнере, где им временно придётся находиться отдельно от мамы.

Для каждого животного разрабатывается индивидуальный план транспортировки, учитывающий его вид, возраст, характер и состояние здоровья. В контейнере создаются максимально комфортные условия: поддерживается оптимальная температура и влажность, обеспечивается достаточное освещение и вентиляция. Мягкая подстилка и знакомые предметы создают ощущение безопасности.

На протяжении всего пути за состоянием животных будут следить ветеринары.

