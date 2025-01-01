Семейство рысей переехало в новый пермский зоопарк Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В недавно открывшийся Пермский зоопарк на Нагорном переехало семейство рысей, сообщили в учреждении. В прежнем зверинце из-за особенностей старого вольера совместное проживание рысей было невозможно, но теперь семья воссоединилась, рассказала зоолог Анна Юрганова.

Она отметила, что переезд в новый зоопарк не вызвал у рысей никаких проблем.

Видеоролик, демонстрирующий жизнь семейства рысей в их новом жилище, появился в официальном telegram-канале зоопарка. На кадрах можно увидеть, как маленькие рысята с интересом осваиваются на новом месте.

Ранее сообщалось, что белые медведицы Мила и Парма (мать и дочь) переехали в новый зверинец на Нагорном. В telegram-канале учреждения также появилось видео, на котором медведиц выпускают в вольер. Чуть ранее в новый зоопарк был перевезён белый медведь Сэрику.

В старом зверинце до сих пор проживают обезьяны и некоторые другие животные.

