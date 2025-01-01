Совет альпинистов заявил о невозможности спасения спортсменки из Прикамья Отмечается, что продолжение операции может привести к новым жертвам Поделиться Твитнуть

фото: @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Группа из двух десятков альпинистов, привлечённых компанией «Ак-Сай трэвел», организовавшей экспедицию на пик Победы с участием уроженки Прикамья Натальи Наговицыной, заявила об отсутствии перспектив для продолжения её спасения в 2025 году.

В заявлении компании в соцсетях, которое цитирует ТАСС, подчеркивается, что после получения информации о происшествиях на пике Победы, включая потерю связи с иранскими альпинистами, травму Наговицыной и ухудшение состояния здоровья итальянского альпиниста, специалисты с опытом подобных операций оценили риски и погодные условия. Их заключение: проведение спасательной операции в текущем сезоне не представляется возможным.

Отмечается, что продолжение поисков может привести к новым жертвам. Под заявлением подписались известные альпинисты, включая Александра Семёнова, Юрия Кошеленко и др. Некоторые из них принимали участие в попытках спасения Наговицыной.

МВД Киргизии начало проверку инцидента, объектом которой станет турфирма «Ак-Сай трэвел». Ранее сообщалось о возможном возбуждении уголовного дела. Компания признала невозможность спасения альпинистки и выразила соболезнования её семье.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии, проведя аэровидеосъемку, не обнаружил признаков жизни Наговицыной. МЧС Киргизии признало её пропавшей без вести. Ранее сообщалось о прекращении поисков из-за низкой вероятности выживания в условиях высокогорья.

Пик Победы считается одной из самых опасных вершин в мире, где погибло более 80 альпинистов.

Ранее сын альпинистки написал обращение к властям России и Киргизии с просьбой не останавливать спасательную операцию, ссылаясь на снятые БПЛА кадры, на которых видно, что Наталья Наговицына ещё жива. А пермский путешественник и гид Игорь Серебренников рассказал о самочувствии людей на высоте 7 тыс. м и шансах выжить в тяжёлых высотных условиях.

