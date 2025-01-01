Спасатели при аэросъёмке не обнаружили признаков жизни пермской альпинистки На пик Победы были запущены беспилотники с высокоточным оборудованием Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Baza

Спасатели при аэросъёмке пика Победы в Киргизии не смогли обнаружить признаки жизни пермской альпинистки Натальи Наговицыной, которая с 12 августа находилась на высоте около 7,2 тыс. м со сломанной ногой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Сообщается, что 27 августа поисково-спасательная операция была проведена по указанию председателя ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковника Камчыбека Ташиева. В рамках неё запустили беспилотники с высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильные порывы ветра, удалось получить съёмки аэромониторинга с применением тепловизора.





«По результатам анализа полученных данных с учётом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки обнаружить не удалось», — добавили в пресс-службе ведомства.





Ранее пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов отмечал, что для отслеживания состояния альпинистки были задействованы военные беспилотники. А пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов сообщал, что Наталью Наговицыну признали без вести пропавшей.





Российская телеведущая и блогер Виктория Боня, в этом году покорившая вершину Эвереста, в своих соцсетях попросила сына Натальи Наговицыной связаться с ней для передачи 10 тыс. долларов на транспортировку тела.

