Альпинистку из Пермского края не смогли транспортировать с пика Победы Вертолёт не вылетел из-за погоды Поделиться Твитнуть

фото из группы «Пермская школа альпинизма»

Вертолёт, который должен был спустить с пика Победы пермскую альпинистку Наталью Наговицину, не смог вылететь 25 августа из-за погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Киргизии.

Итальянские пилоты, которые должны были участвовать в операции, ждали два дня в Каркыре, но погода лучше не стала. В настоящее время пилоты находятся в Бишкеке, а завтра улетят.





Напомним, Наталью Наговицину планировали спасти 25 августа, в последний ясный день в сезоне. На место, где находится альпинистка со сломанной ногой, хотели отправить дрон. При обнаружении признаков жизни женщину должны были снять с вершины еврокоптером.





Ранее стало известно, что 12 августа при спуске с пика Победы Наталья Наговицына сломала ногу и не смогла передвигаться. После травмы ей пытался помочь итальянский альпинист, позже скончавшийся от отёка мозга.





Спасатели прекратили поиск альпинистки после жёсткой посадки. Как сообщил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков, транспортировать Наталью Наговицыну станет возможным только летом следующего года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.