Альпинистку из Пермского края попробуют транспортировать с пика Победы 25 августа В этот день на вершине обещают последний ясный день в сезоне Поделиться Твитнуть

фото из группы «Пермская школа альпинизма»

Наталью Наговицыну родом из Прикамья попробуют спасти завтра, 25 августа. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на члена Федерации альпинизма России Анну Пиунову.

Она рассказала, что ожидается последний ясный день в сезоне, и сначала на место, где находится альпинистка со сломанной ногой, отправят дрон. При обнаружении признаков жизни женщину попробуют снять с вершины еврокоптером. Сообщается также, что спасательную операцию будет проводить частная компания.

Напомним, ранее стало известно, что 12 августа при спуске с пика Победы Наталья Наговицына сломала ногу и не смогла передвигаться. После травмы ей пытался помочь итальянский альпинист, позже скончавшийся от отёка мозга.

Спасатели прекратили поиск альпинистки после жёсткой посадки. Как сообщил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков, транспортировать Наталью Наговицыну станет возможным только летом следующего года.

