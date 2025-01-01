Сын альпинистки из Пермского края Натальи Наговицыной уверен, что она жива И просит помощи Поделиться Твитнуть

Сын альпинистки Натальи Наговицыной, получившей травму ноги и застрявшей на пике Победы, обратился за помощью. Он просит Генпрокурора РФ, главу российского МИД и посла в Кыргызстане принять меры для спасения его матери.

В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Михаил Наговицын подчеркивает: «Моя мама опытный альпинист, имеет II спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убеждён, что моя мама до настоящего времени жива. Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию».

Пик Победы известен своей экстремальной опасностью из-за сложных погодных условий и большой высоты. Риск гибели альпинистов здесь оценивается примерно в 25%. Наговицына — опытная альпинистка, покорившая множество вершин выше 7 тыс. м, она близка к получению звания «Снежный барс», пишет тг-канал Baza.

Ранее сообщалось, что вертолёт, который должен был спустить с пика Победы пермскую альпинистку Наталью Наговицыну, не смог вылететь 25 августа из-за погодных условий.

Итальянские пилоты, которые должны были участвовать в операции, ждали два дня в Каркыре, но погода лучше не стала.

Напомним, 12 августа при спуске с пика Победы Наталья Наговицына сломала ногу и не смогла передвигаться. После травмы ей пытался помочь итальянский альпинист, позже скончавшийся от отёка мозга.

Спасатели прекратили поиск альпинистки после жёсткой посадки. Как сообщил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков, транспортировать Наталью Наговицыну станет возможным только летом следующего года.

