В Киргизии возбудят уголовное дело из-за инцидента с пермской альпинисткой на пике Победы Разбирательства начнутся в отношении турфирмы

фото: тг-канал Baza

В МВД Киргизии возбудят уголовное дело против туристической фирмы, организовавшей восхождение пермской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МВД республики.

Они планируют выяснить, кто дал разрешение на восхождение и с кем Наталья Наговицина была. При этом представитель МВД не уточнил, по какой статье будет возбуждено уголовное дело и что грозит компании.





Ранее сообщалось, что 12 августа уроженка Прикамья Наталья Наговицына получила травму ноги при спуске с пика Победы и оказалась заблокирована на высоте около 7 тыс. м. Несмотря на усилия спасателей, сложные метеоусловия не позволяли провести успешно её эвакуацию. Накануне было объявлено о приостановке спасательных работ из-за неблагоприятной погоды.





После этого Михаил, сын спортсменки, разместил в социальных сетях видеоматериалы, снятые с дрона, на которых видно, что Наталья Наговицына находится в палатке и подаёт сигналы рукой. Параллельно он адресовал обращения Александру Бастрыкину, Игорю Краснову (генпрокурору) и МИД России с просьбой о помощи в организации аэровидеосъёмки района пика Победы для подтверждения её состояния, а также с просьбой об организации спасательной операции.





Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета РФ, дал указание центральному аппарату ведомства оказать всестороннюю поддержку в операции по спасению альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии.

