Глава СКР поручил МЧС спасать альпинистку из Пермского края

фото: тг-канал Baza

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета РФ, дал указание центральному аппарату ведомства оказать всестороннюю поддержку в операции по спасению альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей в горах Киргизии.

По информации, предоставленной СК, поводом для вмешательства стало обращение сына Наговициной к главе комитета, опубликованное в интернете. Сын просил организовать видеосъёмку с воздуха в районе пика Победы, чтобы подтвердить, что его мать жива. В ответ на просьбу Бастрыкин поручил установить контакт с МЧС России и активно участвовать в спасении Натальи. Также он потребовал представить отчёт о ходе работ.

Ранее сообщалось, что 12 августа уроженка Прикамья Наталья Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы и оказалась заблокирована на высоте около 7 тыс. м. Несмотря на усилия спасателей, сложные метеоусловия не позволяли провести успешную операцию по её эвакуации. Накануне было объявлено о приостановке спасательных работ из-за неблагоприятной погоды.

После этого Михаил, сын спортсменки, разместил в социальных сетях видеоматериалы, снятые с дрона, на которых видно, что Наталья Наговицина находится в палатке и подаёт сигналы рукой. Параллельно он адресовал обращения Александру Бастрыкину, Игорю Краснову (генпрокурору) и МИД России с просьбой о помощи в организации аэровидеосъёмки района пика Победы для подтверждения её состояния, а также с просьбой об организации спасательной операции.

