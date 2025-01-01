Эксперт из Перми рассказал о шансах человека выжить на высоте 7 км Поделиться Твитнуть

Алина Комалутдинова

Пермский путешественник и гид Игорь Серебренников рассказал perm.aif.ru о самочувствии людей на высоте 7 тыс. м и шансах выжить в тяжёлых высотных условиях.

Напомним, 12 августа на пике Победы, возвышающемся на 7,5 км, альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу и потеряла возможность двигаться. Женщина провела две недели в ожидании помощи, но эвакуировать её не удалось. Несмотря на официальное завершение спасательной операции, в интернете продолжаются дискуссии о возможности её выживания.

По словам Игоря Серебренникова, человек пересекает «черту смерти» уже на высоте 3 тыс. м. Каждый альпинист при восхождении на такую высоту чётко понимает, что при возникновении проблем, скорее всего, он останется там навсегда.

Эксперт отметил, что с увеличением высоты воздух становится всё более разреженным. На высоте 7 тыс. м концентрация кислорода составляет примерно 60%. Поэтому альпинисты проводят на вершинах не более 5-10 минут, после чего стремятся спуститься.

Ранее сын Натальи Наговицыной обратился к властям России и Кыргызстана с просьбой о продолжении поисково-спасательных работ. Молодой человек верит, что альпинистка жива.

МЧС Киргизии объявило Наговицыну пропавшей без вести.









